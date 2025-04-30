謝霆鋒一歲半拜年片翻hit舉動超可愛　媽媽狄波拉絕美顏值惹熱議

一連四場的「謝霆鋒進化演唱會」於周日 (27日) 在啟德體育園主場館圓滿落幕，尾場演出不僅為歌迷帶來視聽震撼，亦充滿驚喜與感動，謝霆鋒在最後一曲《活著VIVA》前感性喊話：「好多謝由世界各地來同我完成呢個夢想嘅你哋，其實如果仲有期，我會繼續開嘅！」全場觀眾隨即高呼「Encore！再開！再開！」霆鋒則鬼馬笑道：「但係冇，哈哈。」謝霆鋒的演唱會同時證明了他的人氣依然強勁，連日來都成為網民輿論焦點，就連他的一些舊聞也被翻出。

謝霆鋒是亞洲首位登上場館開show的歌手

謝霆鋒徇眾要求，終於在尾場唱《壞習慣》。（葉志明攝）

謝霆鋒剛剛開完演唱會，連日來他都是社交平台熱話。（資料圖片）

昨日有網民於社交網分享了一條陳年舊片，是小時候的謝霆鋒與爸爸謝賢以及媽媽狄波拉一起接受電視台訪問。片中的謝霆鋒只有一歲半左右，當時他媽媽狄波拉正陀住囡囡謝婷婷。片段一開始主持人陳復生便叫謝霆鋒同觀眾拜年，狄波拉與謝賢叫謝霆鋒跟觀眾恭喜發財，謝霆鋒便做了恭喜發財的手勢，並給了一個飛吻，相當可愛。當主持問到謝賢想第二個bb是仔還是女，謝賢表示想要仔，狄波拉即指他重男輕女。狄波拉就表示她想要個女兒，可以仔女都有。網民的焦點除了在可愛的霆鋒身上，也被狄波拉年輕時的美貌所吸引，大讚她真是她靚。

謝霆鋒與爸爸謝賢以及媽媽狄波拉舊片翻hit。(抖音截圖)

謝霆鋒與爸爸謝賢以及媽媽狄波拉舊片翻hit。(抖音截圖)

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謝霆鋒與爸爸謝賢以及媽媽狄波拉舊片翻hit。(抖音截圖)

謝霆鋒與爸爸謝賢以及媽媽狄波拉舊片翻hit。(抖音截圖)

謝霆鋒與爸爸謝賢以及媽媽狄波拉舊片翻hit。(抖音截圖)

謝霆鋒與爸爸謝賢以及媽媽狄波拉舊片翻hit。(抖音截圖)

謝霆鋒與爸爸謝賢以及媽媽狄波拉舊片翻hit。(抖音截圖)