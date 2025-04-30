奇情谷｜保險員揭秘經紀可任揀如夜總會　潛規則要先開單必先除衫

由導演火火、吳若希（Jinny ）及曾展望（GM）三位谷主主持，TVB Plus（82台）全新直播一小時節目《奇情谷》，每集嘉賓的故事都會震碎各位三觀，對固有認知重新定義，走入一個誇張但真實的世界。

昨晚「奇情嘉賓」請來保險從業員Kenny。

昨晚（29日）主題「保險界的奇情秘聞」，「奇情嘉賓」請來資深保險經紀 Kenny。外界一直盛傳保險業界有「要先開單，必先除衫」的「床單」。Kenny透露「床單」差不多是公開秘密，而且男、女經紀都有參與，他說︰「仲犀利係聽聞係成條team經營，做到好似夜總會選妃咁，男女一字排開畀人揀。」Kenny教三位谷主如何區分有特殊服務的團隊，假如主管招聘的都是低胸靚女或者肌肉猛男，經營的社交網頁都充斥住性感、曬肌照片的話，都意識到箇中緣機，識途老馬自然會找上門。

昨晚「奇情嘉賓」請來保險從業員Kenny。

Kenny提到一個真實個案，有剛大學畢業的女生加入保險行業，受盡白眼都無法開單，最後利用交友軟件「附近的人」成功約到一位客戶見面，他說︰「位男士要求上酒店房傾，位女經紀都知道咩事，最後成功開拓人生第一張單。佢發覺原來開『床單』咁簡單，成個觀念扭曲咗。」節目中火火提到買保險有「冷靜期」，客戶大可以上床後悔單，Kenny表示類似事件時有發生，經紀好多時只有硬食，亦試過因此鬧上法庭。據資料顯示，2021年有女保險經紀，因為男顧客上床後悔單，最後誣告對方強姦，因而惹上官非。

Kenny分享「最怪雞保單」。

Kenny分享「最怪雞保單」。

此外，Kenny在節目中分享「最怪雞保單」，他提到有位女士經營餐飲業，擁有多間分店。她於鼻樑位生有一粒癦，因覺得不美觀想脫掉，卻被女兒阻止，Kenny解釋︰「阿女提議脫之前不如先去問問風水、面相學師傅意見。唔問猶自可，一問發現嗰粒癦係『發財痣』，脫不得。」之後生意做到風生水起，分店越開越多。囡囡就開始擔心母親的「發財痣」假如有損傷，會令自己富貴生活有變，因此想代母粒「發財痣」買保險，卻遭保險公司拒絕，Kenny表示︰「因為佢唔係一位明星、明人，保險公司唔可以單憑個人為佢粒癦估價。」

Kenny大爆業界「床單」秘聞。