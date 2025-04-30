楊丞琳被Makiyo斥紅了不認人　蔡卓妍為姊妹發聲：人品20年沒變過

台灣女星Makiyo近日在薔薔主持的Podcast節目上大爆料，指有位女星走紅前天天到她家裡玩，為自己紅不起來而苦惱，連吃喝玩樂都是Makiyo出錢。但最終紅了之後，在公益活動上見到Makiyo媽媽竟視而不見、不打招呼，直接跟台灣資深男星打招呼。Ma媽媽當場開酸：「哎唷！不認識我囉？以前吃喝玩樂都是我們家Makiyo出錢的啦，現在不記得了喔？」女星當場靜默，臉都變青；過幾天再碰面時，該女星才主動大聲跟Makiyo媽媽打招呼。

Makiyo現身薔薔的Podcast節目，指控有位女星以往吃她喝她的，但紅了就不認人。（YouTube@薔薔栗膠）

薔薔根據「大家都認識、被罵得很慘、還在線上、跟Makiyo同期、有演戲也有唱歌」等線索，很快猜出楊丞琳，而Makiyo指她猜對了。（YouTube@薔薔栗膠）

Makiyo提供線索「大家都認識、被罵得很慘、還在線上、跟Makiyo同期、有演戲也有唱歌」讓薔薔競猜當事人是誰，最終她猜是楊丞琳，Makiyo也證實，「對，是楊丞琳。」不過楊丞琳就大反擊兼否認，在社交平台表示：「對於我受到的無端指責和攻擊，一切均為編造，屬不實言論，此為惡意造謠行為，希望謠言止於智者，謝謝。」其工作室亦發聲明表示保留法律追究權利，二人隔空駁火，Makiyo丟下一句：「隨便她」但強調這是亡母的親身經歷。

楊丞琳否認指控，轟Makiyo的行為是「惡意造謠」。（資料圖片/葉志明攝）

楊丞琳先後出限時動態及聲明否認指控，更稱會保留法律追究權利。（IG@rainie77）

Makiyo則表示：「隨便她」（IG@makiyo1984）

而多位圈中好友都替楊丞琳發聲，包括陳妍希、王心凌、吳青峰、潘瑋柏，就連蔡卓妍（阿Sa）都力挺楊丞琳。她在IG貼出合照並發文：「樣貌和人品，20幾年都完全沒有變過嘅好朋友 @rainie77，香港演唱會Good show」其實阿Sa跟楊丞琳已相識廿多年，阿Sa還未正式出道時，本來有機會跟對方拍同一套戲，雖然最終未能成事，但二人卻成為了一輩子的朋友。

蔡卓妍都力撐好姊妹楊丞琳，她在IG貼出合照並發文：「樣貌和人品，20幾年都完全沒有變過嘅好朋友。」（IG@choisaaaa）

過往阿Sa曾有感而發表示：「有些人你第一眼看到就會喜歡，第一次聊天你就知道你們頻道一樣；第二次見面，你就知道這個人，會是你一輩子的朋友，就算身處在不同的地方，也不常見面，都會努力去維繫彼此的關係，都會掛念遠方的她是否一切安好，都會在任何高山低谷的時刻，記得與對方分享喜悅，又隨時準備好傾聽傾訴，遇到這樣的朋友，何其幸運，致我們二十年的友誼。」明顯視楊丞琳為好姊妹。

阿Sa與楊丞琳是識於微時的好姊妹。（IG@rainie77）