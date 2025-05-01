前亞姐季軍罕露面與楊玉梅聚會　嫁富商住半山曾被爆扣喉減肥暴瘦

現年53歲的施綺蓮（Elaine）在1990年參選亞姐奪得亞軍後入行，曾拍過不少戲劇作品，亦曾擔任賽馬評論員，2002年與富商唐儀結婚後育有兩女一子，自此淡出娛圈，專心照顧家庭過着闊太生活，甚少公開露面。而施綺蓮與同屆季軍楊玉梅一直感情好好，不時相約聚會，日前楊玉梅在IG曬出合照，並寫道：「一轉眼就幾十年了😅雖然不是經常見面，但一見面無所不談、互相關心、沒有妒忌、總是為對方着想，想起當年選美的時候，大家已經是好朋友了，能夠做閨蜜非常感恩🙏🏻要直到永遠吖😘😘」

施綺蓮（Elaine）在1990年參選亞姐奪得亞軍。（影片截圖）

施綺蓮（Elaine）在1990年參選亞姐奪得亞軍。（影片截圖）

施綺蓮（Elaine）在1990年參選亞姐奪得亞軍。（影片截圖）

選美入行。（影片截圖）

《香港傳奇人物之一代賭王》。（影片截圖）

曾拍過不少戲劇作品。（影片截圖）

施綺蓮與同屆季軍楊玉梅一直感情好好，不時相約聚會。（IG@strawberry_yeung_yuk_mui）

相中所見，楊玉梅同施綺蓮頭貼頭合照，兩人都保養得宜，外貌與當年變化不大。施綺蓮婚後住在半山梅道豪宅，但2015年她與老公曾於家中發生爭執，當時更驚動警方到場調查，但其後女方拒絕送院，並不追究事件。而施綺蓮更曾在2016年以統籌身份取得英國國際學校Cothill House的牌照，打算開分校，事關她認為香港缺乏國際學校學位，三個仔女都好難先入到讀國際學校。

施綺蓮曾與富商老公唐儀一起上節目。（影片截圖）

感情好好。（IG@strawberry_yeung_yuk_mui）

感情好好。（IG@strawberry_yeung_yuk_mui）

感情好好。（IG@strawberry_yeung_yuk_mui）

聚會。（IG@strawberry_yeung_yuk_mui）

聚會。（IG@strawberry_yeung_yuk_mui）

聚會。（IG@strawberry_yeung_yuk_mui）

雖然已經生過3胎，但施綺蓮多年來都保持瘦削身形，去年梁思浩曾在YouTube節目《娛樂好好玩》中大爆施綺蓮當年曾以「變態」方法減肥，就是用筷子扣喉，及後還變成「習慣」，吃完任何東西，只要低頭便會自然吐出來，更令她的身體變得虛弱，經常覺得凍，梁思浩驚見她瘦到見骨，忍不住勸她不要再繼續這樣減肥，其後她亦聽從勸告，體重回升。

出席晚宴。（IG@pollylmchan）

好姊妹。（IG@strawberry_yeung_yuk_mui）

好姊妹。（IG@strawberry_yeung_yuk_mui）

慶祝生日。（IG@strawberry_yeung_yuk_mui）

慶祝生日。（IG@strawberry_yeung_yuk_mui）