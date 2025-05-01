朱芸編金像獎台上公開多謝女友　Winka＠COLLAR公開甜蜜合照放閃

第43屆香港電影金像獎中，最佳原創電影音樂花落電影《破‧地獄》，音樂人朱芸編上台領獎時，公開多謝女友COLLAR成員陳泳伽（Winka），Winka事後亦不避嫌上載二人甜蜜合照。



第43屆香港電影金像獎最佳原創電影音樂，由《破·地獄》朱芸編奪得。（IG：@wanpinchu）

第43屆香港電影金像獎最佳原創電影音樂，由《破·地獄》朱芸編奪得。（IG：@wanpinchu）

自公開戀情後，Winka與男友朱芸編愈愛愈高調，日前金像獎頒獎禮，Winka都有低調到場支持，見到男友得獎觀眾席上的Winka眼有淚光。Winka上載當日照片，在酒店房準備時與團隊看電視直播，而當時正是大會在紅地毯上介紹朱芸編，又分享與男友連環合照放閃：「2025嘅金像獎🤎恭喜哂 @wanpinchu ✨多謝大會所以先可以咁近見證🙏🏻感動。」

陳泳伽（Winka）公開與朱芸編合照放閃。（IG：@winka_chan）

陳泳伽（Winka）公開與朱芸編合照放閃。（IG：@winka_chan）

陳泳伽（Winka）公開與朱芸編合照放閃。（IG：@winka_chan）

陳泳伽（Winka）曬男友朱芸編型仔得獎照。（IG：@winka_chan）

陳泳伽（Winka）曬男友朱芸編型仔得獎照。（IG：@winka_chan）

陳泳伽（Winka）在酒店秀睇男友朱芸編行紅地氈情況。（IG：@winka_chan）