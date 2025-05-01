謝霆鋒出道28年拍戲開騷堅持唔化妝：我覺得男仔要似返個男仔！

現年44歲的謝霆鋒一連四場啟德演唱會圓滿落幕，不過熱潮仍未減退，近日有歌迷翻出他昔日在電台接受鄭裕玲（Do姐）訪問片段，指霆鋒由16歲出道至今，足足28年堅持不化妝，無論拍電影、上綜藝節目還是開演唱會，一直堅持不化妝以最真實面貌示人。

謝霆鋒一連四場啟德演唱會圓滿落幕。（大會提供）

謝霆鋒素顏都咁靚仔。（大會提供）

謝霆鋒素顏都咁靚仔。（大會提供）

謝霆鋒2018年在商台節目《口水多過浪花》鄭裕玲訪問，謝霆鋒斬釘截鐵說：「我唔化妝㗎！我從來…我就算做節目都唔化妝，我唔鍾意！」Do姐帶點疑惑問：「做戲化妝啦啩？」霆鋒回答：「唔化！我除咗特技化妝，同埋好多血嗰啲妝之外，我未化過妝，我唔肯㗎！」 Do姐驚訝下再追問：「靚仔如你，都可能有少少斑、少少freckles（雀斑），都要遮㗎嘛？你唔理？由得佢？」但霆鋒堅持：「唔可以…我又覺得男仔要似返個男仔！我又唔可以男仔太過濃妝。」

2018年霆鋒接受Do姐訪問，解釋點解唔化妝。（鄭裕玲ig）

謝霆鋒這番言論引起網民熱議，獲網民封「素顏男神」，紛紛讚他：「睇返啟德大頭，唔化都好靚仔」、「靚仔系可以橫行無忌的」、「性格man爆」、「想問佢點樣護膚？44歲都keep得好好」；但亦有人擔心言論得罪不少化妝的男人，「一次過地圖炮晒全世界化過妝嘅男人」，但亦有網民反駁：「其實佢只係強調自己唔鍾意化妝，又唔係話所有男藝人都唔應該化妝，點解大家要起晒杆。」

趙薇曾在內地綜藝節目《中餐廳》力證謝霆鋒不化妝：「謝霆鋒演任何戲，做任何工作，他從來不化妝的，他皮膚也真的很好。」不過，謝霆鋒不願意化妝，曾令經理人霍汶希（Mani）非常頭痛：「他連上綜藝都素顏，我請個化妝師幫他吸油而已，他都不讓，他不讓人碰他的臉，眉毛也不讓，他最給面子也只能是我去幫他吸吸油！」容祖兒和蔡卓妍（阿Sa）均曾公開表示十分羨慕謝霆鋒的皮膚狀態極佳。

Mani都搞唔掂霆鋒。（微博@容祖兒）

趙薇曾喺節目上讚霆鋒皮膚好好。（《中餐廳》節目截圖）

謝霆鋒一早就被公認是美男子。（網上圖片）

謝霆鋒是天生麗質型美男。（網上圖片）