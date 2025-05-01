吳文忻白血球指數未達標再停化療　每天早晚祈禱配合各種輔助治療

前港姐吳文忻（Nathaliie，現名吳忻熹）去年乳癌復發，早前更發現癌細胞變異擴散至尾龍骨，惡化至第四期。吳文忻早前透露因為白血球指數不達標，已停止化療一個月，今日（5月1日）她再更新狀況，「今個星期的白血球又爭少少不達標，所以明天的化療又要暂停！😮‍💨真是有啲無奈！既然要停化療，那我就去打密啲高劑量维他命C吧！😊」

吳文忻一直積極對抗癌病。（ig@nat_ng_nat）

吳文忻一直積極抗癌，除了化療，還配合很多輔助治療，她解釋：「就是大包圍每樣嘢我都會盡量去做，癌細胞實在太狡猾太多變化吧, 太單一治療可能不夠對付它！作為四仔的我，也不放過任何可以醫治的方法吧！」

文忻直言化療很傷身，所以與此同時，會用很多輔助的治療去提升自己整體的身心和精氣神，她詳列補充方法：「身體方面，例如我每晚會瞓住吸高劑量嘅氫氣吸至少6小時去除身體的惡性自由基，抗炎和抗氧化。另外，每星期也會在腫瘤附近皮下脂肪打一至三次高劑量維他命C。每天食大量嘅supplement。最近還加了一個叫『幹細胞代謝療法』，聲稱可以餓死癌細胞和斷癌細胞的幹細胞！心靈方面的治療也非常重要啊！我每天早上和臨瞓前也有懺悔和祈禱，好讓心靈得到健康，平靜和快樂！而且也開始番之前學嘅念力醫學太極五行功和剛剛最近學的，用光和念力去自我療癒！至於精氣神方面，我會每天戴著朋友介绍的量子晶片和另外一位朋友送的廿斯，都是一些科學嘢，以能量共震原理，清除負能量和令細胞自我修復！另外，當然趁有太陽的時候，我就出去走走接地氣和拉筋。」

吳文忻表示唔會放過任何可以醫治嘅方法。（ig@nat_ng_nat）

吳文忻表示唔會放過任何可以醫治嘅方法。（ig@nat_ng_nat）

情況好轉都會拉筋。（ig@nat_ng_nat）

情況好轉都會拉筋。（ig@nat_ng_nat）

經過一番努力，吳文忻覺得最纏繞她的坐骨神經痛也有改善，續說：「之前神經痛到根本行動坐企也有問題，所以常常留咗喺屋企冇晒心機，但經過不斷禱告和硬着頭皮幾痛也要開始拉筋，真的每天在進步！所以我覺得真的每樣嘢也有發揮它的作用！起碼由出院到現在，身體狀况和精神，一直也是向好方面進步，就算化療緊，身體和精神和面色也ok,皮膚仲比以前白咗緊緻咗😊，沒有任何不適！」

吳文忻覺得最纏繞佢嘅坐骨神經痛也有改善，經過不斷禱告和硬着頭皮幾痛都要開始拉筋，真係每日在進步！（ig@nat_ng_nat）

吳文忻覺得最纏繞佢嘅坐骨神經痛也有改善，經過不斷禱告和硬着頭皮幾痛都要開始拉筋，真係每日在進步！（ig@nat_ng_nat）

各種輔助治療。（ig@nat_ng_nat）

食好多補充藥。（ig@nat_ng_nat）

多樣性配合，吳文忻的白血球指數仍常常「低少少」，她指有分別停用每樣輔助性治療，看看那樣成效最大，並透露將於星期六晚9:00pm開live跟大家分享，繼續發放正能量，hashtag：「#堅持 #信念 #集氣 #有你撐我便會 #阿nat去打仗 #抗癌日記 #乳癌 #世界#充滿愛 #朋友的愛 #幸運的我 #自主人生 #乳癌 #人生過山車 #youarenotalone #四期癌症 #和癌細胞和解 #與癌共存 #大包圍治療癌症」。

（ig@nat_ng_nat）

早晚懺悔同祈禱。（ig@nat_ng_nat）

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