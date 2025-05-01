72歲「凍齡女星」 生圖流出真樣盡現人前　擺可愛pose展少女心

「凍齡女星」趙雅芝雖然已72歲了，但她保養得宜，無論顏值還是身材都完全不像「古稀之年」。近日，她現身杭州出席活動時，在網民零修圖的鏡頭下真實樣貌盡現人前，整體狀態好到令不少網民稱羨，還大方公開透露凍齡秘訣，強調做運動的重要性。

趙雅芝生圖狀態曝光 。（微博圖片）

從網上曝光的照片可見，身穿紅色套裝，露出長腿的趙雅芝，狀態非常之好。在零修圖的鏡頭下，可見她臉部輪廓分明，下顎線線條明顯，皮膚白皙，而且雙腿纖瘦程度適宜且畢直，整體狀態非常之好，在她身上完全沒有散發出老人味。

趙雅芝擺出多款可愛pose 。（趙雅芝工作室微博圖片）

而從她工作室上貼的精修圖可見，其在室內擺出多個可愛pose，展現出甜美笑容，活潑感滿滿，看起來與生圖的狀態沒有太大差別。作為「凍齡女星」的代表，她自然有一套保養方法，其在活動上透露自己是很喜歡做運動的，覺得做運動可以保持活力，還強調做運動時千萬不能化妝，因為做運動時需要讓皮膚盡量得到呼吸，表明自己絕不偷懶的，一星期大概會做3-5次運動。

趙雅芝好親民呀！（微博圖片）

趙雅芝早前同兒子黃愷傑一起跑馬拉松。（趙雅芝工作室微博圖片）

除了做運動重要之外，保持愉快的心情亦非常重要，她表示只要好好照顧自己，心裡就會感到高興，那好的狀態自然就會表現出來，難怪她年過70歲依然都這麼漂亮。