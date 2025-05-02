王晶YT講黎明史「老貓燒鬚」　同樂基兒戀情離奇變舒淇錯得離譜？

電影人王晶近年開設YouTube頻道《王晶笑看江湖》大談娛樂圈秘聞。近期他除了講「星爺」周星馳、陳冠希等人的事蹟外，更提到「四大天王」的事，更大爆黎明戀情事：「佢同舒淇（一齊）嘅時候大家都唔認，佢住喺跑馬地半山⋯⋯」



黎明曾與舒淇傳過多年緋聞。（劇照）

王晶續說：「有條大斜路唔記得咗叫咩道，好多大廈喺嗰度，佢就住最高嗰幢，有六、七十層樓高，佢係住全層三、四千尺嗰啲，所以佢夠膽唔閂窗簾。居然俾人喺九龍用天文望遠鏡影到佢，影到舒淇同佢喺個廳度，企到好貼近。」

就公開資料顯示，黎明現時為單身狀態。（視覺中國）

樂基兒與黎明在2005年傳出戀情，直到2009年被證實兩人在拉斯維加斯註冊結婚。（視覺中國）

不過，據當時報道，其實被偷拍的是黎明與樂基兒才對，王晶在片中所說的偷拍傳媒亦疑似有誤。根據網上資料，兩人約於2005年傳出戀情，2009年證實兩人在拉斯維加斯註冊結婚。

晶哥真係記錯資料喎。（YouTube截圖 /王晶笑看江湖）

黎明和舒淇的緋聞曾被傳媒抄作多年，不過兩人從來沒有表示相戀，更曾公開否認過傳聞。當年有報章報道，傳聞中黎明一方面深愛舒淇，但基於外界施予的壓力太大，令他怕公開戀情會對事業構成影響，而舒淇亦自覺曾拍過寫真集及三級片，是一個包袱。雖然寫到「似層層」，但更像是被「夾硬」寫成一對。

舒淇與馮德倫在2016年結婚。（視覺中國）

當年有好新聞指黎明同舒淇拍拖，真係只有行內人先可以證實。（YouTube截圖 /王晶笑看江湖）

其實，樂基兒出道時曾被封為「翻版舒淇」亦可能是因為這個原因，其一，舒淇有混血兒的外表，而樂基兒是中越混血；其二，因為與黎明傳緋聞，所以這個稱號更有記憶點。可能因為樂基兒有「翻版舒淇」之稱，所以王晶將這些資料混淆也不足為奇。

咁舒淇係咪真係去過黎明屋企？（YouTube截圖 /王晶笑看江湖）

咁舒淇係咪真係去過黎明屋企？（YouTube截圖 /王晶笑看江湖）

樂基兒與黎明離婚後曾經歷一段婚姻，並育有一子。（視覺中國）

影片中講及一些黎明的資料也似有不少錯處。有網民指出，黎明是在1995年奪得「最受歡迎男歌手」。實情，黎明於1996年1月舉辦的勁歌金曲獎中奪得「1995年最受歡迎男歌星」一獎，其實他在1994年1月同一個頒獎禮中，已奪得過相同獎項。雖然不叫「講錯」，但似乎先講1993年奪最受歡迎男歌手獎更合適。其餘還有，王晶也錯將由黎明出演《原振俠》播出年份由1993年講成1997年。

呢一點資料又冇錯喎，只不過講1993年更適合。（YouTube截圖 /王晶笑看江湖）