鄧梓峰駕小型私人飛機載女兒同學遊香江　鄧瓊芝為國際名模影靚相

鄧梓峰（Patrick）與長女鄧瓊芝（Natalie）早前到新城廣播，接受李有毅（Ben）和兒子李國煒（Benson）主持的《Ben同Benson「chur」到行》錄音訪問；鄧梓峰和李有毅早年曾一起主持《香港早晨》，雙方已認識超過30年，擁有深厚情誼，難怪在訪問中無所不談。



鄧梓峰與大女鄧瓊芝Natalie接受李有毅與兒子李國煒訪問

鄧梓峰在2000年已考獲小型私人飛機牌，閒時熱愛駕駛小型飛機翱翔天際，就連女兒的同學都曾是他的乘客，鄧梓峰表示：「阿女啲外國同學嚟香港，我會book架飛機帶佢哋遊香港。」精通中、英、法及德文的鄧梓峰，亦擅長各種運動，包括高爾夫球、潛水、馬術及劍擊等，音樂方面則熱愛低音結他，興趣相當廣泛。

鄧梓峰曾分享年輕時照片。（IG：@patrick_dunn_official）

鄧梓峰精通中、英、法及德文。（微博照片）

鄧梓峰中學畢業照曝光，相當青澀。

女兒Natalie深受在娛樂圈工作的父親影響，對攝影、音樂及視覺藝術擁有濃厚興趣，她表示：「由細到大爸爸都培養我學好多樂器，大個咗就去咗紐約學攝影，我覺得好好玩，好有發揮，佢哋又願意畀錢我去做，我又可以賺到錢，咁就試吓做。」Natalie現已成為一名攝影師，為時尚雜誌《Vogue》、《Tatler》影相，她除了替陳凱琳、林嘉欣和麥浚龍等拍照，亦曾為國際名模Bella Hadid及Naomi Campbell拍攝封面。

鄧梓峰同大女鄧瓊芝（Natalie）。（IG@patrick_dunn_official）

鄧梓峰同大女鄧瓊芝（Natalie）。

鄧梓峰有個外號「輕輕鬆鬆鄧梓峰」，李有毅問他這個外號由來？鄧梓峰表示：「當年《香港早晨》有個廣告要介紹自己主持，我哋拍咗一輯相，但宣傳部嘅人諗嚟諗去都唔知點形容我，最後佢哋話『是但啦，叫你輕輕鬆鬆，押韻就算』，之後仲串成一首詩，全部都係花名，都好吖，起碼輕輕鬆鬆。」

當年「香港早晨」主持合照。圖左起_鄧梓峰，楊瑞麟，余文詩，李有毅，陳啟泰(圖片由李有毅提供)

當年「香港早晨」拍攝宣傳片。圖左起_楊瑞麟，鄧梓峰，李有毅，陳啟泰(圖片由李有毅提供)

至於經常被指撞樣卡通人物「巴斯光年」，鄧梓峰反問囡囡Natalie：「你覺得呢？」Natalie秒回：「我都覺得似。」引來全場大笑。鄧梓峰解釋謂：「應該係2000年左右，嗰時拍緊一套電影，導演葉念琛佢哋喺到笑，問我『側面睇你好似巴斯光年，有冇人話你似』，我話從來都冇，咁佢話由依家開始就話你似，結果就愈嚟愈多人話我似。其實似佢又好玩，幾開心呀！」