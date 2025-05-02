日本「天使級女優」成廣告寵兒計劃攻港　偶像竟然係佢？

日本女星松川星（Akari Matsukawa）早年以模特兒身份出道，憑藉清新脫俗、宛如天使般的外貌迅速成為廣告界矚目新星。2014年起，她進軍演藝圈，參與《Sukatto Japan》節目，並演出電影《JoJo的奇妙冒險》、劇集《15歳、今日から同棲はじめます》等十餘部影視作品，展現多樣的才華。



日本女星松川星。（IG@akarin__rin）

對香港觀眾而言，松川星最為人熟悉的莫過於她去年出演的防曬噴霧廣告。在香港的廣告中見到這位日本女星的清麗面孔，既新鮮又帶有幾分親切感，令人印象深刻。除了在日本本土發展外，原來她對於在香港發展也十分有興趣。

原來廣告中的其中一位美女就是松川星（Akari Matsukawa）。（IG@akarin__rin）

原來廣告中的其中一位美女就是松川星（Akari Matsukawa）。（IG@akarin__rin）

原來廣告中的其中一位美女就是松川星（Akari Matsukawa）。（IG@akarin__rin）

她接受《香港01》訪問時，大談對香港的印象及計劃。她說：「是的，我對香港很有興趣。我想在將來到香港發展！想和大家見面！」對香港的印象？「我已經曾到訪香港兩次，香港的夜景都十分漂亮！食物也相當好吃！我對香港的茶味道也很好，我很愛。」對香港男性的印象？她回答：「女士優先，而且都十分友善和體貼。」

好多見過松川星嘅網民都話真人同相一樣咁靚。（IG@akarin__rin）

問道她對哪位香港明星有印象，她就回答了除了成龍以外的答案，相當令人意外。她回答：「Angelababy小姐。他真的十分漂亮，如果我可以親身見到他一次就好了。另外我也很喜歡一對叫Lolly Talk的女團。我曾在她們cover YOASOBI歌曲的YouTube影片看過，十分精彩和有活力！」

Lolly Talk。（資料圖片）

松川星參與過不少劇集演出。（IG@akarin__rin）

松川星參與過不少劇集演出。（IG@akarin__rin）

松川星也拍攝過很多廣告，相當受歡迎。（IG@akarin__rin）

松川星也拍攝過很多廣告，相當受歡迎。（IG@akarin__rin）

松川星也拍攝過很多廣告，相當受歡迎。（IG@akarin__rin）

松川星也拍攝過很多廣告，相當受歡迎。（IG@akarin__rin）

私底下，松川星也有可愛一面。（IG@akarin__rin）

私底下，松川星也有可愛一面。（IG@akarin__rin）