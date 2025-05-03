李嘉欣超級豪宅後花園曝光　超大草地無敵海景曾舉行逾億世紀婚禮

現年54歲的「大美人」李嘉欣（Michele）與富商許晉亨結婚16年，育有一子許建彤（Jayden），一家三口幸福美滿。近年李嘉欣減少演藝圈工作，養尊處優，不時與老公去旅行，兩人經常出雙入對，享受二人世界。而李嘉欣亦不時在社交平台分享日常生活，日前她就曬出在豪宅後花園同愛犬玩的靚相，相中所見，戴上草帽的李嘉欣手抱兩隻狗仔，對着鏡頭笑得燦爛，而她身後的大片草地及無敵海景更是景色一流！

李嘉欣婚後養尊處優。（IG@michele_monique_reis）

李嘉欣。（影片截圖）

性感。（IG@michele_monique_reis）

李嘉欣與老公許晉亨甜蜜慶生。（微博@李嘉欣Michele）

好恩愛。（IG@michele_monique_reis）

許晉亨彎腰幫老婆李嘉欣綁鞋帶。（IG@michele_monique_reis）

李嘉欣與老公許晉亨拍拖出席晚宴。（微博@李嘉欣Michele）

李嘉欣與老公許晉亨一起睇謝霆鋒演唱會。

李嘉欣曬出在豪宅後花園同愛犬玩的靚相，而她身後的大片草地及無敵海景更是景色一流！（IG截圖）

李嘉欣同愛犬。（微博@李嘉欣Michele）

其實李嘉欣身處位於石澳的許家大宅，據知百億富豪許世勳在上世紀七十年代買入石澳大浪灣道10號大宅，佔地面積達87,150呎，大宅樓面8,805呎，大宅背山面海，周邊被樹林包圍，私隱度極高。曾為本港十大豪宅之一的許家石澳大宅早在十幾年前市值已達7億，曾有報道指估計現時已升值至約14億，加上石澳道一帶成為華人富豪聚居地，許氏大宅更被市場視為「無價之寶」。

一家三口在許家石澳大宅。（IG@michele_monique_reis）

無敵海景。（IG@michele_monique_reis）

景色一流。（IG@michele_monique_reis）

海景。（IG@michele_monique_reis）

李嘉欣與兒子坐在長椅上，非常悠閒。（IG@michele_monique_reis）

大片草地。（IG@michele_monique_reis）

大片草地。（IG@michele_monique_reis）

2008年11月23日李嘉欣與許晉亨的婚禮就是在許家市值7億的石澳大宅舉行，現場鮮花全部由荷蘭運到，大宅門外砌了兩個巨型M字，場地佈置由已故賭王傅老榕家族後人傅厚民負責設計，走簡約及夢幻童話風格，一對新人乘坐銀灰色勞斯萊斯花車到場，李嘉欣在婚禮上穿了兩套婚紗，一套是訂做的Bellantuono婚紗，價值約100萬元，另一套就是由本地著名設計師張潔雯設計的米白色婚紗，價值超過30萬元，她在晚宴上換上多套Valentino晚裝。此外，據指當年許晉亨更送上價值800至1,000萬元的8卡枕形求婚鑽戒，雖然婚禮閉門舉行，但仍極盡奢華，據知整個婚禮花費超過1億！

李嘉欣身穿價值約100萬元、經The Wedding Shop訂制的婚紗，是由Bellantuono collection頂級裁縫由法國來港為她度身訂造，並在意大利以超過200小時縫製。（IG@michele_monique_reis）

2008年11月23日在許家市值7億的石澳大宅舉行盛大婚禮。（微博@李嘉欣Michele）

2008年11月23日在許家市值7億的石澳大宅舉行盛大婚禮。（微博@李嘉欣Michele）

2008年11月23日在許家市值7億的石澳大宅舉行盛大婚禮。（視覺中國）

大宅門外砌了兩個巨型M字。（視覺中國）

一對新人乘坐銀灰色勞斯萊斯花車到場。（視覺中國）

十指緊扣。（視覺中國）

現場設有Live Band。（視覺中國）

婚禮閉門舉行。（視覺中國）

甜蜜錫錫。（視覺中國）