周揚青穿衣風格愈趨性感逼爆身材吸睛　自爆從前被Pua不敢做自己

「亞洲舞王」羅志祥（小豬）的前女友網紅周揚青，近年在幕前曝光率相當高，穿衣打扮亦愈來愈性感，非常大方自信地展現傲人好身材，引起不少網民關注。而她之所以在裝扮上愈趨性感，是因為自己思想上想開了想要做自己，她曾在早期發布的視頻上自爆從前自己曾被Pua得的很嚴重，被身邊人的傳統觀念影響而長期壓抑自己的穿衣風格。

周揚青近年幕前曝光率非常高。（周揚青微博圖片）

近年，周揚青的穿衣打扮愈來愈性感，就好像她之前在微博分享多張工作照，其身穿透視薄紗長裙，大展逼爆身材及長腿，非常性感。除了工作展現性感美之外，其私下打扮亦相當性感，她早前飛去美國參加科切拉音樂節（Coachella Festival)時，其身穿吊帶短裙現身，逼爆身材非常吸睛，側面照身材更為驚人，引起不少話題。

周揚青去音樂節大曬好身材。（周揚青微博圖片）

周揚青身材非常。（周揚青微博圖片）

事實上，她在早期發布的視頻曾提及穿衣打扮上的改變，自爆曾被身邊人Pua，她表示：「以前是被身邊的人Pua得的很嚴重，就是可能他們比較傳統或者他們就是會跟我說，你不可以這樣，不可以那樣，然後女孩子要怎麼怎麼樣，所以我可能就一直很在意就是穿衣服啊，會不會露胸露溝甚麼的，但是這兩年可能也是受一些網絡上的一些心靈雞湯的營銷，我發現其實女生你就是應該要趁着年輕漂亮，或者是哪怕年紀大你也可以想穿甚麼就穿甚麼，你為甚麼要管那些那麼多束縛呢？」

好性感。（小紅書圖片）

她還曾表示自己過去去海邊玩的時候都只穿襯衫或者是T-shirt，後來因為想通了才做真正的自己：「以前是因為可能我身邊的人會告訴我說不要這樣穿，但我現在想通了我想要做自己，所以可能我就會去嘗試一些，大家可能看上去會比較性感的衣服，但也不是說我走性感路線，我不走任何路線，我沒有一個既定的路線，我因為我不是藝人，我也不需要去打造一個甚麼樣的人設，一個專業的賽道甚麼的，我就想穿甚麼穿甚麼。」