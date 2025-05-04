專訪2｜《中年3》占士丁丁鐵漢柔情憶父子情落淚：天賦遺傳自他

占士丁丁（Dan James）隻身從英國回到他熟悉且熱愛的香港，憑着實力與命運的巧妙安排，因參加《中年好聲音3》而一夜爆紅。這場比賽將他從地盤散工、超市員工的平凡生活拉回了夢寐以求的舞台。占士丁丁在台上散發熱情、奔放與正能量，但內心深處，他也有柔情一面。每當談及與父母及後母的關係，他總會流下動人的男兒淚。



攝影：梁碧玲

場地提供：VS Media

占士丁丁（Dan James）參加《中年好聲音3》爆紅。（資料圖片）

英國人Dan James（占士丁丁）選的是英文搖滾金曲 《It’s My Life》。(節目截圖)

父母離異

從小，他的父母在他8歲時離異，分開生活，他跟從母親直到10多歲，後來又因為一些原因不得不離開親母與嫲嫲同住，所以「父親」兩個字對他來說，一直是既熟悉又陌生。直到數年前疫情的到來，雖然打擊了他的事業和計劃，但卻意外地修補了他和父親的關係。

占士丁丁（Dan James）表示，父親教給他音樂知識。（資料圖片）

不經不覺，占士丁丁（Dan James）已經入到《中年好聲音3》8強。（資料圖片）

因疫情意外修補了父子關係

疫情到來時，他不等不放棄在中國內地的工作，回到英國討生活。當時正值經濟不景氣，所以他到英國時就寄住在父親和後母的家中，為了「交租」更開始做地盤散工，超級市場員工。他說：「我不能什麼都不做，因為我飯量很大，我一定要自己養活自己。我和父親，後母住在同一屋簷下，有時一定會有磨擦，但總括來說，那段時光是十分美好的。」

占士丁丁（Dan James）父親原來咁靚仔！（受訪者提供）

占士丁丁（Dan James）父親原來咁靚仔！（受訪者提供）

同屋住爭執 但時光十分美好

回憶起那段時光，他提到一次因是否接種疫苗而與父母產生爭執。父母都接種疫苗，但他因聽聞疫苗可能帶來的問題而選擇不打。「他們覺得我很自私，因為我們都住在一起。不過最後也沒事，因為他們也尊重我的決定。」他也笑言：「當你在那個時候與父母同住，就算是更微細的事，也會變成一件火山爆發，哈哈。」

講起和父親的經歷，占士丁丁（Dan James）感動落淚。（資料圖片）

講起和父親的經歷，占士丁丁（Dan James）感動落淚。（資料圖片）

與父親的關係：特殊而深厚

談到與父親的關係，他直言，總是感覺與他有一種特殊而深厚的連結。「在我的一段童年時期，他沒有陪伴我，所以當我們重新連繫時，就好似現在⋯⋯有一種更加強而有力的連結。在疫情的時候，雖然生活過得不算好，但父親經常都很感恩，因為我們可以補償那段消失了的童年時光。」

占士丁丁（Dan James）和他的父親。（受訪者提供）

他透露，自己有關音樂的知識都來自父親的教導。「我從來沒有受過訓練，我從來沒去過舞台學校，我從來沒有上過結他課，我從來沒有上過戲劇班，所有都是我父親教我的。小時候，當我們住在一起時教我的。」

專訪1｜《中年3》占士丁丁為兩餐做地盤 回港追夢：我只是最底層

占士丁丁（Dan James）在《中年好聲音3》唱《愛是永恆》。（截圖）

占士丁丁表示，當時同時做緊超級市場。朝早返超市，下午去地盤做散工。（梁碧玲 攝）

占士丁丁（Dan James）多才多藝，自彈自唱難唔到佢。（資料圖片）

可以講，占士丁丁（Dan James）是天生的表演者。（資料圖片）

父親教音樂

他談到父親是一位出色的音樂人。「我還記得當我是小時候的時候，家中擺滿了結他。我記得父親教我的第一首歌就是《Stand By Me》。他總是先教我彈奏一小段，然後當我能夠完美地演奏這一段之後，他才會教我下一段，哈哈。整個成長環境都是佈滿了音樂，我們總是一起彈奏唱歌。」

占士丁丁（Dan James）觀眾緣十分好。（資料圖片）

唱歌靠自學

令人意外的是，占士丁丁的唱歌技巧多數靠自學。他從音樂影片中模仿父親的偶像，如Elvis Presley、Frank Sinatra和Queen等人，學習唱歌技巧。「我從看音樂影片或與父親類似的偶像，例如Elvis Presley，學習唱歌技巧，還有很多，例如Frank Sinatra, Queen 等等。我覺得這些其實是遺傳自父親的音樂天賦。每次當我演出時，他也是我最忠實的粉絲和支持者。我從他身上也學習了很多事物，包括了知識和自信！」

占士丁丁（Dan James）觀眾緣十分好。（資料圖片）

占士丁丁（Dan James）觀眾緣十分好。（資料圖片）

占士丁丁（Dan James）。（資料圖片）

做完訪問，占士丁丁（Dan James）表示想去食茶記。原來成個茶記嘅靚姐都認識佢。（資料圖片）

知道要影相，占士丁丁（Dan James）即場做幾下push-up「谷」大啲肌肉。（資料圖片）

占士丁丁（Dan James）（資料圖片）