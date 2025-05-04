泰國GL劇新生代女星再度襲港　引爆GL多元愛情劇集熱潮

泰國影視圈備受矚目的四位新生代女星 Pai Pai、Nam、Fay Fay 及 Hana，近日再度來港，參與本地舉辦的 香港電影藝術節。她們此前曾為「泰國之夜」活動亮相香港，當時已引起媒體與粉絲的高度關注。此次再度來港，則是為宣傳即將播出的全新劇集 《B.Friend Series》 以及配套單曲 《ใกล้เทอ》（《靠近你》）。

Hana、Pai Pai、Nam、Fay Fay。(公關提供)

《B.Friend Series》 的首支預告片已於 YouTube 上線，迅速獲得大量點擊與熱烈討論。該劇以多元化的愛情形式為主軸，描繪情感邊界的曖昧與拉鋸，劇情充滿張力並富有現代感，引起年輕觀眾與網路社群的強烈共鳴。尤其在預告中不乏大膽熱烈的床戲與親密吻戲，展現情感的真實張力與慾望的碰撞，讓觀眾熱血沸騰，紛紛表示「等不及想看更多」。

Fay Fay、Nam。(公關提供)

無論是友情與愛情的曖昧交界，還是無法命名卻真實存在的情感，都成為劇中探討的核心主題。作為經驗豐富的演員，Pai Pai 表示，這次與年輕演員 Nam、Fay Fay 與 Hana 合作十分新鮮且感動，她特別欣賞這部劇對當代愛情觀的挑戰與突破，期待觀眾能從中找到自己的共鳴。其中，Nam 近年的表現尤為亮眼。她曾與來自澳門的創作藝人小瑜 Alpeo 合作拍攝音樂MV，該 MV 不僅在亞洲走紅，更於中國地區登上多個音樂與視頻排行榜，成為跨國合作的成功典範。該作品也在北美與巴西獲得多項獎項與提名，為泰國影視界打開更廣的國際市場。

Fay Fay、Hana、Nam、Pai Pai。(公關提供)

此次推出的原創單曲 《ใกล้เทอ》（靠近你），同樣由劇組主導製作。這首歌訴說一段無法預測、無法確定是否存在的感情，將人們內心深處的掙扎與渴望透過旋律展現，與劇情緊密結合。四位女星表示，她們非常珍惜此次合作機會，也感謝來自全球粉絲的支持與關注。她們期望《B.Friend Series》不只是娛樂作品，更是一次關於愛與選擇的深刻對話。該劇將於今年 5 至 6 月期間 陸續於泰國及全球平台播出，令人拭目以待。隨著泰國影視產業在全球範圍內日益受到矚目，尤其以 同性愛情劇（GL/BL） 為代表的類型劇集，已吸引來自歐美、亞洲與拉丁美洲等地的廣泛粉絲。《B.Friend Series》 的推出，也象徵泰劇正在以更加開放、真摯的方式講述愛情，跨越語言與文化的界限，贏得國際舞台的掌聲。