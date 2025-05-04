李元元2歲妹Susy右腳離奇骨裂令網民心痛 無表面傷痕成不解之謎

李璨琛與太太梁志瑩（Sophia）育有兩個可愛女兒，7歲大女Lucy李元元憑圓碌碌身形及搞笑舉止圈粉無數，而2歲的細女李斐斐Sucy更憑可愛樣圈粉無數，兩姊妹是近年深網受網民歡迎的星二代。昨日（3日）梁志瑩在IG驚爆Sucy右腳離奇骨裂，令大批網民感擔憂。

李璨琛與太太梁志瑩（Sophia）育有兩個可愛女兒，大女Lucy李元元和細女李斐斐Sucy。（IG圖片）

日前梁志瑩在IG限時動態公開了Sucy睇跌打兼右腳小腿紥上繃帶的片段，不過當時未有透露詳情，只留言表示：「兩歲就要睇跌打 #容易受傷的女人 #行唔到 #冇得四圍搞 #簡直係炳炳最大嘅懲罰。」

Sucy右腳小腿紥上繃帶。（IG圖片）

Sucy右腳小腿紥上繃帶。（IG圖片）

2歲就要睇跌打，令大批網民感心痛。（IG圖片）

昨日梁志瑩終於透露Sucy腳傷的原因：「兩年前，完全未識行；兩年後，隻腳差少少就斷 #冇人知道炳炳究竟經歷左啲乜嘢 #冇碌落街冇大喊過冇撞親撞瘀嘅痕跡 #但係個上五寸下五寸裂左#仲要裂到咁 #經典 #不解之謎。」有大批網民都感擔憂，並為Susy送上祝福：「聽到都好心痛 妹妹要快啲好返呀」、「祝炳炳早日康復」、「心痛屎囉！快啲好番啊！」、「原來咁嚴重」、「心痛炳炳，有Lulu姐姐的愛護，一定好快好返」。

Susy右腳離奇骨裂。（IG圖片）

Susy受傷但無表面傷痕。（IG圖片）

另外，林盛斌太太留言分享一個經歷：「我個仔剛剛都有呢啲經歷，醫生話因為小朋友嘅骨好脆，所以有時候輕微嘅撞擊都會裂，所以我個仔都打咗一個月石膏。」梁志瑩亦有回覆：「下星期返去複診都睇吓使唔使打石膏，大家都要早日康復啊。」