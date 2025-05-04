飛輪海20年成員近況曝光　吳尊變型佬汪東城蛇精樣被笑重新出道

汪東城曾為台灣偶像團體「飛輪海」成員之一，2005年24歲的他與炎亞綸、吳尊及辰亦儒組成飛輪海出道，當時他代表的季節為夏天。同年他因飾演《終極一班》男主角—汪大東而爆紅，其他團員亦相繼走紅，風靡萬千少女，成為中港台三地的頂級男團。相隔將近20年，汪東城不止身份地位大不同，就連外貌也「今時唔同往日」！



出道初期的飛輪海。（視覺中國）

汪東城後生時好靚仔。（視覺中國）

當年他憑俊俏外貌與《惡作劇之吻》、《終極一班》等劇走紅，成為萬千少女心目中的男神。2005年至2011年可謂是飛輪的高光時刻，可惜吳尊以家庭和戲劇事業為由而退出。其後「飛輪海」亦同告解散。2013年汪東城自組經理人公司，2014年他更轉戰中國大陸，積極參與影視劇、綜藝及動漫產業，憑Cosplay與親和形象打入市場。然而，近年其外貌變化成為焦點，引發網友熱議。

汪東城近年深耕中國大陸動漫cosplay圈子。（視覺中國）

汪東城近年深耕中國大陸動漫cosplay圈子。（視覺中國）

2025年4月，汪東城現身北京國際電影節，與鍾欣潼（阿嬌）以《羅馬假期》造型亮相，精緻五官與光滑肌膚驚艷全場。（視覺中國）

2025年4月，汪東城現身北京國際電影節，與鍾欣潼（阿嬌）以《羅馬假期》造型亮相，精緻五官與光滑肌膚驚艷全場，卻被指「整容過度」，呈現「膠化」效果。網友驚呼「認不出來」。有人更在網上討論，對比他出道時照片，質疑他隆鼻、雙眼皮手術或注射填充物，似是「換了一個人」變「膠面蛇精男」。早年清新自然的模樣與如今五官立體尖削的樣貌，十分大反差，有網友甚至調侃他「可以重新出道」。

2025年4月，汪東城現身北京國際電影節，與鍾欣潼（阿嬌）以《羅馬假期》造型亮相，精緻五官與光滑肌膚驚艷全場。（視覺中國）

汪東城曾回應整容傳聞，稱變化源於健身與化妝，否認整容，他認為被質疑整型也是一種美麗的稱讚，相反如果有人說他是醜八怪，他才真的會覺得不開心。粉絲也十分撐偶像，認為只是個別例子，當時因配合宣傳才略為「重手咗」，又指他有權利追求更靚仔的自己云云。

造型都幾⋯⋯特別喎。（汪東城IG截圖）

造型都幾⋯⋯特別喎。（汪東城IG截圖）

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那麼，其他三位成員又如何呢？

吳尊曾經與蔡卓妍合作拍攝電影《梁祝》。（電影劇照）

吳尊笑言女兒太女強人了。（微博圖片）

吳尊自飛輪海解散後，將事業重心轉向中國大陸與汶萊，近年專注家庭與商業投資。他與妻子林麗瑩育有一女一子，經常在社交媒體分享家庭生活，最近更曝光自己位於汶萊的豪宅，十分令人羨慕。除了積極經營生意外，吳尊偶爾也會參與幕前工作，如客串大陸綜藝，但曝光度較早年降低不少。他與汪東城、辰亦儒亦保持友好關係，2021年曾聚會。在四位「工作狂」之中，吳尊強調家庭優先，亦曾公開表示為孩子減少工作量。

一家四口好幸福。（吳尊微博圖片）

前飛輪海成員現年40歲的辰亦儒，近年轉戰內地發展，拍劇綜藝節目一個接一個。（IG@calvinchen777）

飛輪海解散後，辰亦儒轉型為主持人與演員，亦常駐於台灣綜藝節目，憑幽默風格闖出一片天。2020年他曾之喬結婚，後2024年妻子為他誕下一名兒子。自始他不時分享家庭樂，暖爸形象深入民心。

辰亦儒都有做帶貨工作。（影片截圖）

近年炎亞綸將工作重心放在台灣。他在去年出席綜藝節目《嗨！營業中》第二季記者會。（視覺中國）

炎亞綸為4人當中討論度最高的一位。飛輪海解散後，他選擇在台灣、中國大陸雙線發展，近年參演過大陸的《一路繁花相送》和《請賜我一雙翅膀》，亦有台灣《親·愛的味道》，同時他參與過不少兩地的綜藝節目。2023年，他被爆出私密影片外洩事件，雖否認拍攝與散播，但公開道歉並暫停演藝活動，淡出螢幕。2024年他出席科幻影集《Q18量子預言》記者會時，就坦言有一起多年同性密友，並宣佈正式復出演藝圈。

炎亞綸算係4位之中，keep得最好嘅一位。而家成個花美男咁。（IG@aayan1120）