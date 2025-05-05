王晶大爆劉德華感情事有冇拈花惹草　仲話朱麗倩做劉太好辛苦

現年70歲的導演王晶，他與香港不少巨星都很熟悉，皆因他見證過不少巨星誕生。近期他在網上以「人肥歌雞舞賤」來批評「香港頂流」姜濤，繼而引起很多「姜糖」的不滿，立即掀起罵戰。近日王晶繼續在他個人影片頻道節目中大爆劉德華秘聞，公開其感情生活。

王晶繼續在他個人影片頻道節目中大爆劉德華秘聞，公開其感情生活。（影片截圖)

劉德華與王晶相交甚深，王晶指劉德華連年少時是「打交王」都有跟他說：「佢中學時係打交王，佢嗰時間學校好得意嘅，嗰陣佢知道邊個同邊個有矛盾，放學就喺班房攞開晒啲嘢，搵人睇水，就喺班房入面隻揪！佢就同我講，佢嗰陣係隻揪王嚟，佢咁講啦。」原來劉德華年少時都很輕狂，小時候都有點壞：「但入咗行之後就變咗個好靜嘅藝人，但佢玩幾上嚟都好癲，有次我哋喺美國過生日，佢同譚詠麟就剝咗我條褲，仲有相為證添！」

劉德華與王晶相交甚深，王晶指劉德華連年少時是「打交王」都有跟他說。（影片截圖)

王晶除了大爆劉德華年少時是「打交王」外，還大爆劉德華與俞可欣的秘聞。王晶指做劉德華的另一半是不容易的事：「「早期俞可欣嘅時候佢有同我講過，佢話嗰時去睇戲，係永遠頭10分鐘同尾10分鐘係睇唔到嘅，因為佢哋係熄咗燈10分鐘之後先夠膽入場，散場前10分鐘就要走，永遠睇唔到結局。係好慘，但要做偶像就一定要犧牲。」

王晶除了大爆劉德華年少時是「打交王」外，還大爆劉德華與俞可欣的秘聞。（影片截圖)

劉德華當藝人多年，緋聞一直都很少，可以數得出有誰，除了曾承認喜歡陳玉蓮外，就是朱麗倩。王晶指做劉德華的另一半，生活要比他更自律，所以劉太朱麗倩是十分辛苦，她與劉德華相戀多年，但就並不是經常能見面。

劉德華當藝人多年，緋聞一直都很少。（影片截圖)

王晶指劉德華跟他說過：「有幾年佢同我講，過年時佢哋會去一個冇乜人嘅地方，就喺嗰度二人世界一個禮拜，或者咁樣令佢哋更加珍貴大家，依家有個好家庭又有個女，個女係佢哋想要咗好耐先要到，個女仲要識5種語言，佢依家提起個女，就由個心笑出嚟。」王晶又表示劉德華其實是很自律的人，現實生活中的感情並不豐富，豐富的只限於在電影中：「老實講如果佢花心嘅話，就一定影響到佢事業，所以佢唔會咁做。」