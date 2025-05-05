抗癌金像男配被偶遇真實狀態曝光　口齒不清講對白困難仍堅持拍戲

曾於2020年憑電影《麥路人》奪得第39屆香港電影金像獎「最佳男配角」，現年60歲的張達明於2011年不幸患上鼻咽癌，幸好最後抗癌成功，近年已逐步復出，接洽不同工作。張達明前年出席電影《100秒》發布會時，直言自己口齒不清，講對白有困難，而他接演舞台劇《豐子愷》時，亦坦言體力和記台詞是有點吃力，但就表示一定會堅持下去。

張達明分享對抗鼻咽癌嘅心路歷程。

張達明亦有份參演《水餃皇后》，與一眾演員在首映禮上合照。（梁碧玲 攝）

張達明激罕現身，身型顯得更為瘦削！（梁碧玲 攝）

日前張達明為他有份參演的香港懷舊溫情傳記電影《水餃皇后》進行宣傳活動，當日他亮相時，身型顯得更為瘦削、然而狀態卻明顯比早前出席公開活動時更為精神，相信身體狀況已遠比年前好些。而在同日亦有網民於商場內偶遇張達明，並把合照放到社交網上分享，留言寫道：「香港🇭🇰偶遇，張達明明哥《狀王宋世傑》」。相中可見張達明身上穿着的衣服就是他出席《水餃皇后》宣傳活動那套，顯然就是同一日被偶遇的，他對住鏡頭微笑與網民自拍合照，狀態不錯。

張達明被偶遇。(小紅書)

張達明於3月底時獲邀出席「40億千金」蔡頌思的婚禮，他更特別錄製了一段影片祝福一對新人，但片中的他面容極度瘦削，皺紋明顯，而且口齒不清，說話亦感覺十分吃力，不少網民都留言表示擔憂：「心疼他了，希望他身體健康」、亦有人留言問道：「張達明怎麼那麼口齒不清」，而蔡頌思亦有回覆：「之前生病了，他已經很努力了。」

張達明祝賀蔡頌思結婚。(ig圖片)