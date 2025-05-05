前無綫最強小三剖白10年奮鬥史　網民驚訝入圍最佳女配仍人工極低

現年37歲的于淼在2012年參加《國際中華小姐競選》晉身十強，落選後加入TVB發展，除了擔任娛樂新聞台國語主持之外，亦參演過不少劇集，當中她在《多功能老婆》中飾演小三向由楊千嬅飾演的大婆「挑機」的一幕成功掀起話題，更被封為「最強小三」。！于淼在2023年正式離巢，並重返內地發展，曾到食店做侍應及時裝店做兼職，兩日賺了625元人民幣。最近她又到廣州一間日式串燒店學藝擺攤，為賺錢生活而努力。

無綫台慶劇《多功能老婆》令于淼憑這個「最強小三」的角色走紅，成為「大婆公敵」！（劉智源攝）

今次于淼更憑《多功能老婆》顏成功一角成功入圍《萬千星輝頒獎典禮2019》「最佳女配角」，可謂她事業上的一個小躍進！

（微博：@于淼）

于淼。

于淼。（梁碧玲攝）

于淼昨日於社交網分享了一段短片，記錄了她過去10年的奮鬥故事，她寫道：「一個不服輸女孩的十年，值得你看完。」但其實那是一條長達14年的VLOG。片中一開始于淼說：「我把自己賣了，這個標題『前TVB女星于淼在東莞打工謀生』衝上熱搜那一刻，我一覺醒來，突然好像全世界都認識我了。我笑着笑着，突然又想哭了，不是因為我在TVB的角色，而是我在東莞做服務員的經歷。」于淼表示自己於2011年在辦公室上班偷懶期間看到一則選美廣告，於是一個隨性的決定便改變了她人生的軌跡。

于淼分享了她這10多年來的經歷。(小紅書)

于淼分享了她這10多年來的經歷。(小紅書)

于淼入行後由最初的只能在娛樂新聞台擔任普通話主持，到後來可以入劇組拍劇，演出機會愈來愈多，她說：「在《多功能老婆》入面飾演的霸氣小三顏成功，讓我徹底改變以往大家對我的刻板印象，首次獲得了最佳女配角提名，這讓我看到了我堅持的價值，然而戲紅人不紅，其實很多TVB演員的常態。盡管有一點知名度，但微薄的收入難以支撐香港高額的生活成本。每個月一萬多港幣的薪水，在寸金尺土的香港，連基本的生活都很吃力。沒有工開的日子，我甚至要去麥當勞兼職補貼生活。」

于淼選美前。(小紅書)

于淼與陳煒及楊千嬅。(小紅書)

于淼初入行時。(小紅書)

而在2023年，經過了在TVB 10年的日子，于淼決定離開，去到東莞做自媒體，記錄她做服務員和擺地攤的生活。于淼表示：「從免費的分享到一個商業的合作，簽合同的時候我忍不住想哭，其實不是因為錢，是終於看到付出會有回報的。每天開工20多個小時的TVB歲月，讓我足夠堅強。」不少網民都留言鼓勵她為她打氣加油，有網民就驚訝表示：「都入圍最佳女配，月薪才一萬多港幣，TVB這個薪水真的太感人了。」

于淼於東莞擺攤。(小紅書)