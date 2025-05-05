吳幸美自爆當年曾在紅館碌落樓梯　全身瘀痕險退選港姐決賽

吳幸美當件抱著「暑期無嘢做」心態參選港姐。(資料圖片)

選美出身的吳幸美日前接受《安哥同學會》訪問時，分享當年的入行經過，她透露03年懵懂地寄表格參選港姐，純粹想在暑假找玩意，既不會化妝、行catwalk，唯一可取是口材，但仍有一定壓力。而在決賽當日綵排時，吳幸美更一度在紅館碌落樓梯，媽媽見狀即時要求退選。「嗰時抽中試戴后冠，但嗰日好攰，因為前一晚太緊張無咩點瞓，落樓梯嗰下，個台都有一兩米高，我kick到 ，打根斗咁碌咗落去，我手腳損晒。因為媽媽喺現場，佢話要退選，但我覺得有體育精神，要對自己負責感。」吳幸美憶述當時全身都是遮瑕膏，但出場所有佳麗都在水中，對她來說完全是又凍又痛。

吳幸美當年參加選美時，完全不會打扮，她表示第二輪面試時需以泳裝上陣，自己準備十分密實的兩件頭，去到現場見有不少人穿比堅尼，感覺超震撼。（視覺中國）

吳幸美其後加入TVB，先由拍劇開始，當時因為撞樣吳美珩，所以有不少機會，但她坦言自己戲屎，直到09年加入《東張西望》才開始被認識。工作至今，最難忘是曾為一位需要換心臟的女生作出呼籲，對方當時情況頗嚴重，多年後在工作場合上，對方的親戚上前向她道謝，指女生最後成功換心，如今已有一個幸福的家庭。「有人入行選美想做superstar，我估唔到做主持係有使命感。」提到工作苦與樂，吳幸美以前十分怕做醫院或殯儀更，而每次颱風時都需要開工，但她亦十分感恩工作上獲不少客戶支持。