韓團FANTASY BOYS影片多次現求救手勢　經理人有暴力前科惹擔憂

韓團FANTASY BOYS近日被發現多次透過影片向外界做出「SOS」求救手勢「5-4-0」，引起網友極大關注及擔憂。消息最初從韓國論壇和社交平台X瘋傳，不少粉絲懷疑成員們可能正遭遇危險情況或虐待，甚至有人建議應該向警方報案。



成員嫝珉瑞近期在回歸新歌《Undeniable》的宣傳活動中，不止一次在鏡頭前做出明顯的求救手勢，眼神更疑似不安地四處張望，似乎在確認四周環境，令人不禁聯想成員們是否正受到外來壓力。而且，該手勢已非首次出現，就連私下拍攝的問候影片中，其他成員無預警地做出這個手勢，進一步加深了外界的疑惑和擔憂。

嫝珉瑞近期在回歸新歌《Undeniable》的宣傳活動中，不止一次在鏡頭前做出象徵求救的「5-4-0」手勢。（影片截圖）

FANTASY BOYS其他成員也在其他場合無預警地做出這個手勢。（網上影片截圖）

此外，嫝珉瑞原定於5月4日參加的視訊簽售活動亦突然缺席，公司僅簡單表示他因狀態不好而取消參與。另一成員李瀚穦亦曾在粉絲溝通平台透露：「我的耳朵流血了，剛從醫院回來，好痛。」雖然他隨即安慰粉絲「沒事，不用擔心」，卻未解釋傷勢原因。另外，成員洪成旻也透露曾經感到極度疲累，寫道：「今天也是很累的一天，現在才回到家。」嫝珉瑞更補充：「現在才下班，不容易，本來想說沒事的，但好像無法沒事，心情有點複雜。」種種蛛絲馬跡令粉絲十分不安。

李瀚穦曾在粉絲溝通平台透露：「我的耳朵流血了，剛從醫院回來，好痛。」

另外，成員洪成旻也透露曾經感到極度疲累，寫道：「今天也是很累的一天，現在才回到家。」嫝珉瑞更補充：「現在才下班，不容易，本來想說沒事的，但好像無法沒事，心情有點複雜。」

FANTASY BOYS所屬經紀公司PocketDol Studio亦備受爭議，公司前身MBK娛樂曾多次爆出負面醜聞，創辦人金光洙雖然捧紅過Turbo、SG Wannabe、T-ara等，但卻被指有暴力對待藝人的前科，例如曾傳出以暴力手段對待金鐘國所屬團體Turbo、安排高強度「殺人行程」、對T-ara欺凌事件處理不當以及頻繁替換團體成員等行徑，因而令外界對今次事件更加擔憂。

FANTASY BOYS所屬經紀公司PocketDol Studio亦備受爭議，公司前身MBK娛樂曾多次爆出負面醜聞，創辦人金光洙更被指有暴力對待藝人的前科。（電視截圖）

不少粉絲憂心忡忡地表示：「如果是金光洙旗下藝人，真的非常擔心」、「現在應該要報警了」、「好害怕他們受到更嚴重的對待」。網民目前在社交平台發起「#protectfantasyboys」活動聲援他們；而PocketDol Studio尚未對事件作出任何正式回應。

最先留意到求救事件的X賬戶原文，目前已有逾1,500萬觀看次數，事件瘋傳開去。（X@DDYODDYONIM）

網民目前在社交平台發起「#protectfantasyboys」活動聲援他們，希望他們安全。（IG@official_fantasyboys）

FANTASY BOYS是由2023年韓國選秀節目《Fantasy Boys》中脫穎而出的12人男子團體，團體成員來自不同國家，包括韓國、中國、日本及美國，組合以多元化風格及年輕活力的形象，迅速在韓國歌壇受到關注，主打歌曲包括《New Tomorrow》及《Undeniable》等，其中2人已退團。