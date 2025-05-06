鼓鼓呂思緯和蕭秉治組成限定團體GX　演唱會完美落幕團體不解散

由鼓鼓呂思緯和蕭秉治組成的限定團體「GX」，昨晚在馬來西亞吉隆坡Zepp Kuala Lumpur舉行《大玩一票 ALL YOU CAN PLAY》巡迴演唱會第10場，為這次巡演劃下十全十美的句點。這是兩人出道15年以來，第一次在馬來西亞舉行專場演唱會，GX使出渾身解術將所有「大招」都獻給歌迷，誠意滿滿熱力開唱，更將在MP時期沒唱到的歌都唱回來，GX說：「我們知道有很多從MP時期就跟著的歌迷，雖然這次不是當時的青春陣容，但是是最完整的GX，希望我們合在一起的能量，能讓未來有無限可能，青春也會永遠在你們心裡！」

破億神曲《我還是愛著你》掀全唱大合唱 鼓鼓也因這首歌成為蕭秉治粉絲。(公關提供)

GX《大玩一票》最終站於馬來西亞完美落幕。(公關提供)

GX以《感覺犯》、《不按牌理出牌》、《專屬魔力》等經典舞曲嗨翻現場，而這趟大馬之旅，兩人也迎接當地的所有「熱力」，無論是粉絲的熱情支持與應援，還是陽光的熱烈擁抱，都讓他們感受到滿滿的能量，兩人也多次下台與粉絲近距離互動，希望帶給歌迷最棒的回憶。蕭秉治開心表示：「我好喜歡馬來西亞的熱，除了天氣熱，大家的熱情更讓人感動！」平時演出幾乎不太流汗的蕭秉治，總被鼓鼓開玩笑說是「沒用力跳舞」，這次在大家的熱情感染下，他跳得格外賣力熱到流汗，甚至難得地脫下外套，讓現場粉絲驚喜不已。

鼓鼓下台走入觀眾席與粉絲互動 將《當我變成我們》獻給多年鐵粉。(公關提供)

GX翻唱經典歌曲《掌心》逗趣復刻當年《掌心》專輯封面化身「無印良品2.0」。(公關提供)

GX每次的演唱會或演出，總有一路陪伴他們多年的粉絲現身支持。不只是粉絲陪著鼓鼓與蕭秉治一起進化，兩人也一路見證著歌迷的成長與經歷人生重要階段，從交往、結婚到生子，GX始終陪伴著歌迷。這次演唱會上，鼓鼓也認出許多熟面孔的歌迷，甚至得知其中一位粉絲剛好在吉隆坡被浪漫求婚，特別將《當我變成我們》獻給對方，不僅感謝多年來的支持，也獻上最真摯的祝福。而上個月鼓鼓擔任Energy大馬演唱會的開場嘉賓時，他大膽向Energy開口「借100人」，這次GX演唱會也真的成功借來超多粉絲熱情參與，讓鼓鼓除了感謝歌迷外也感謝Energy說：「回去再請你們喝咖啡！」

蕭秉治分享喜歡馬來西亞的「熱」 不管是粉絲熱情或是天氣都熱烈擁抱。(公關提供)

演唱會除了經典舞曲外，GX也帶來多首代表作《我是誰我是誰我是誰》、《認愛》及破億神曲《我還是愛著你》掀起全場感動大合唱；鼓鼓分享他之前在台下聽秉治介紹《我還是愛著你》是他十年前寫的一首歌，鼓鼓也在聽秉治唱完後成為「破億神曲製造機」的頭號粉絲！GX的限定成團，也是他們重新一起演唱這些經典歌曲的契機。

鼓鼓向Energy借100位粉絲大成功 為演唱會帶來更多精彩演出。(公關提供)

為了這次馬來西亞演出，GX特別翻唱大馬經典組合無印良品的《掌心》向光良和品冠致敬，甚至還復刻拍攝了當年《掌心》的專輯封面，化身「無印良品2.0」，讓現場粉絲又驚喜又有趣！而問到秉治喜歡哪位大馬歌手，他滿心期待地說：「我很喜歡品冠，希望有朝一日能幫他寫歌！」

「破億神曲製造機」蕭秉治獻唱多首經典情歌掀全場大合唱.。(公關提供)

GX是以「限定團體」之姿出發，讓不少粉絲擔心會不會在演唱會結束後就此解散？對此，鼓鼓和蕭秉治在台上向大家表達心意並致謝：「謝謝大家，我們是永遠的團體GX！」兩人更進一步許下承諾：「未來每年都會發單曲跟大家見面！」讓許多粉絲都開心不已，也舉起手幅寫著「十五年的等待，歡迎來到馬來西亞」展現粉絲的多年等待之情與未來的熱情邀約。而蕭秉治也分享自己的《活著Alive》演唱會將於8月23日唱回高雄巨蛋，並期盼地說：「希望明年有機會，能再把《活著Alive》演唱會帶來馬來西亞跟大家見面！」未來GX也將持續與大家一起「大玩一票」！