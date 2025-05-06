百想藝術大賞2025得獎名單｜朱智勛、金泰璃力壓IU及朴寶劍封帝后

韓國演藝界盛事《第61屆百想藝術大賞》昨日（2025年5月5日）於首爾舉行，當晚頒發多個電視電影的獎項。電視方面，女星金泰璃憑劇集《正年》奪得視后，是繼2022年之後，第二度在《百想》中稱后，而男星朱智勛則憑《重症外傷中心》奪得視帝。IU及朴寶劍主演的韓劇《苦盡柑來遇見你》近來大受歡迎，二人以大熱姿態入圍《百想》角逐帝后，可惜被金泰璃及朱智勛揮低，二人均失落帝后之位。

男星朱智勛則憑《重症外傷中心》奪得視帝。(影片截圖)

女星金泰璃憑劇集《正年》奪得視后。(影片截圖)

男星邊佑錫與女星金惠允雖然失落帝后，但就憑《背著善宰跑》一起奪得由粉絲票選的人氣獎，二人合體領獎時不忘感謝投票的粉絲。邊佑錫指若沒有大家的愛，就沒有機會站在這舞台，更承諾以後會繼續努力。金惠允則感謝一直支持她的粉絲，同樣表示以後會努力報答大家。

男星崔代勳與女星廉惠蘭憑《苦盡柑來遇見你》分別奪得最佳男、女配角。廉惠蘭原本是以嘉賓上台頒獎，但最近卻是她本人得獎，她不禁露出驚喜的樣子，廉惠蘭更在台上感謝劇中飾演其女兒的IU。《苦盡柑來遇見你》亦同時獲得最佳作品獎。男星秋英宇與女星蔡元彬分別憑《玉氏夫人傳》及《如此親密的背叛者》奪得男、女新人獎。

男星崔代勳憑《苦盡柑來遇見你》奪得最佳男配角。(影片截圖)

女星廉惠蘭憑《苦盡柑來遇見你》奪得最佳女配角。(影片截圖)

男星秋英宇憑《玉氏夫人傳》奪得男新人獎。(影片截圖)

女星蔡元彬憑《如此親密的背叛者》奪得女新人獎。(影片截圖)

電影方面，男星趙正錫憑《男航女機師》擊敗玄彬、李炳憲及李熙俊等對手，爆冷封影帝，女星全度妍則憑《左輪殺姬》封影后，這已經是她第5次在《百想》中封后。男星劉宰明則憑《幸福國度︰終極審判》奪得最佳男配角，而女星秀賢憑《非普通家族》奪得最佳女配角。女星盧允瑞及男星鄭星一分別憑韓版《聽說》及《戰，亂》奪得女新人獎及男新人獎。玄彬主演的《哈爾濱》則贏得最佳作品獎。

男星趙正錫憑《男航女機師》爆冷封影帝。(影片截圖)

女星全度妍則憑《左輪殺姬》封影后。(影片截圖)

女星秀賢憑《非普通家族》奪得最佳女配角。(影片截圖)

男星鄭星一憑《戰，亂》奪得男新人獎。(影片截圖)