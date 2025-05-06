42歲女星媽媽真人騷展強勢性格　說話方式令人窒息：決定權在我

「星女郎」黃聖依繼去年與前夫楊子參加綜藝節目《再見愛人4》引起不少話題後，今年就帶同媽媽鄧傳理參加另一檔綜藝節目《是女兒是媽媽2》。節目近日開播，沒想到黃聖依又成為焦點，事關母女二人就「請工人」一事爭吵，媽媽展現出強勢性格堅決不需要工人，過程中說話方式令網民覺得很窒息，所以引起大家對她存在不好相處的感覺，直言她是一位很可怕的媽媽。

黃聖依同媽媽一起參加《是女兒是媽媽2》。（《是女兒是媽媽2》微博圖片）

在節目中黃聖依為了不想媽媽這麼辛苦，則向她提議可請一位阿姨幫忙打理家務，但黃媽媽覺得不需要，揚言：「我整理好的東西，我不希望有人動。」但黃聖依依然堅持己見，此時更激怒黃媽媽，令黃媽媽突然間以中英穿插雙語模式與她爭吵，在黃媽媽角度認為自己在生活上只是喝一點酒、煮飯等，需要做的事情根本不多，她認為在請工人這件事情上，根本就是黃聖依個人需要：「是你需要還是我需要。你需要，那麼是你來的時候你需要。」因為，她覺得自黃聖依搬回家後東西及垃圾多了許多：「你一回到家，卻命令我指東指西的，那就這樣吧！我們平時都沒一點點垃圾，你們來的這幾天垃圾是多的。」黃聖依講一句，黃媽媽就反駁一句，黃媽媽對自己的生活有強烈的秩序感，不容許他人破壞，最後黃聖依在難勸說媽媽的情況下就以餓了作為藉口，不再討論這件事情。

母女二人為請工人一事爭吵。（微博圖片）

黃聖依講一句，黃媽媽就反駁一句。（微博圖片）

另外，在接受節目組訪問時，黃媽媽的說話方式更展現她強勢一面，當問到黃聖依從小到大的決定都可以自己做嗎的時候，她二話不說：「讀大學以前基本上都是我們做，（那你覺得你做的這些決定她都喜歡嗎？）興趣是可以培養的，（她接受嗎？）她不接受也得接受，決定權在我。」

黃媽媽被指是一位很強勢的女人。（微博圖片）

事實上，黃媽媽性格如此強勢，難免與她作為舊時代成功女人代表的地位有關係，她畢業於上海華東師範大學中文系，曾在《新民晚報》擔任記者、編輯，曾赴美國進行訪問，亦曾發表過多篇文章等，是一位女強人，黃聖依表示：「在我媽媽那個年代，她應該是很多人仰慕的對象吧，在她的領域裡她幾乎把能拿的榮譽都拿到了，她也自然而然地把她在工作上的性格帶到了生活裡。」

黃媽媽是一位女強人。（微博圖片）