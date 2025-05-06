前TVB長腿前花旦有仔萬事足　背心熱褲曬完美身段不似人母

沈卓盈自2019年與家族經營內衣生意的富貴另一半Calvin結婚後，已淡出幕前，專心相夫教子。已為少奶奶的沈卓盈，近日陪兒子時罕曬42吋長腿，身形外貌與當年「沈大師」全盛時期無分別。



4月5日係沈卓盈43歲生日。（IG：@jessie_sum ）

4月5日係沈卓盈43歲生日。（IG：@jessie_sum ）

沈卓盈婚後大量減產，2021年誕下一子Jayden，全副心機放在家庭上，只有間中與陳自瑤、徐淑敏聚會。日前沈卓盈趁好天氣陪3歲兒子到沙灘玩，頭戴草帽太陽眼鏡，近鏡自拍面部零細紋，皮膚雪白滑嫩。沈卓盈換上灰色貼身小背心白色熱褲，身材保持曲線大曬一雙逆天長腿，完全不似已為人母。

沈卓盈背心短褲陪囝囝到沙灘玩。（IG：@jessie_sum ）

沈卓盈背心短褲陪囝囝到沙灘玩。（IG：@jessie_sum ）

沈卓盈背心短褲陪囝囝到沙灘玩。（IG：@jessie_sum ）

沈卓盈身形依舊KEEP得好好。（IG：@jessie_sum ）

沈卓盈身形依舊KEEP得好好。（IG：@jessie_sum ）

沈卓盈身形依舊KEEP得好好。（IG：@jessie_sum ）

沈卓盈身形依舊KEEP得好好。（IG：@jessie_sum ）