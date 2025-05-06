54歲女星久違推新劇大曬少女味　好友蔡少芬：我一定要欣賞一下

現年54歲的洪欣雖然已為人妻人母，但其保養得宜，無論身材還是樣貌都完全不輸時下年輕女明星，令她有「凍齡女神」的稱號。然而，久違拍劇的她，主演的短劇《你好，同窗媽媽》即將播出，最新預告片曝光，她在劇中扮大學生展少女味，甚至穿上啦啦隊服裝跳啦啦舞，盡現好身材，令不少網民讚不絕口。

洪欣主演的短劇《你好，同窗媽媽》即將播出。（洪欣微博圖片）

從預告片中可見，洪欣以高齡人士身份考入與女兒都蘭（宋小米 飾）同一間大學，二人變成學姐學妹的關係。為了配合大學生生活，她在劇中更多作嘗試，就好像穿上啦啦隊服裝大跳啦啦舞，露出小蠻腰及長腿，整體狀態少女味十足，還嘗試穿上籃球服打籃球等，展現一系列大學生熱血形象，完全不輸年輕人。

洪欣在劇中大跳啦啦舞。（洪欣微博圖片）

洪欣在劇中好熱血。（洪欣微博圖片）

年過半百依然少女味十足的她，自有一套保養方法。而她曾拍片公開表示特別注重防曬，強調即時在室內也要塗防曬，自己會選擇一些水潤保濕同時又有透亮效果的防曬霜，即使外出時亦會隨身攜帶防曬，方便隨時補防曬，阻隔紫外線帶來的傷害，難怪多年以來皮膚都如此白皙。

洪欣的狀態完全不輸女主角都蘭。（洪欣微博圖片）

另外，久違有新劇推出的洪欣，亦令圈中好友蔡少芬感到驚訝，她留言表示：「 你竟然拍劇，我一定要欣賞一下你的演技！為什麼我覺得好好笑？！讓我每天守住你17:00看你如何脫變？」而另一好友陳法蓉亦有留言：「快點給我播第二集，我要天天看。」

蔡少芬期待洪欣的演出。（蔡少芬微博圖片）