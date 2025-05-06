TVB收視｜《中年好聲音3》七強誕生登榜首　《虛擬情人》首播17點

無綫公布上周（4月28日至5月4 日）收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，前晚播映的《中年好聲音3》終極7強誕生，跨平台直播收視最高22.6點（146萬觀眾），攀升至收視榜首位置，為5月11日舉行的決賽《中年好聲音3登峯之戰》造勢。



節目七強誕生，收視成榜首。（《中年好聲音3》截圖）

節目七強誕生，收視成榜首。（《中年好聲音3》截圖）

新任「東張女神」麥詩晴。（截圖）

資訊節目《東張西望》最高收視22點（142萬觀眾），踞收視榜次席；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視19點（123萬觀眾）；由王敏奕、朱敏瀚主演的純愛小品劇集《虛擬情人》上周首播，最高收視17點（110萬觀眾）；外購劇《慶餘年2》最高收視15.1點（98萬觀眾）；由黎諾懿、陳嘉慧、文凱婷、王學琳、陳煒、曹永廉、游嘉欣、鍾凱瑩主持的節目《養生之旅》最高收視12.6點（82萬觀眾）。

周六晚由冼靖峰、莊子璇、黃劍文、王汛文、潘靜文主持的飲食節目《香港系列之原味道》最高收視16.7點（108萬觀眾）。(資料圖片)

周六晚由冼靖峰、莊子璇、黃劍文、王汛文、潘靜文主持的飲食節目《香港系列之原味道》最高收視16.7點（108萬觀眾）；王祖藍主持旅遊節目《一條麻甩在汕頭》最高收視14點（91萬觀眾）；周日晚《友乜唔講得》嘉賓為鄧梓峯、陳淽菁，兩人分享當司儀的苦與樂，最高收視14.9點（97萬觀眾）。