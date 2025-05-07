哪一天我們會紅｜1-5集香港ViuTV劇情+演員陣容：Marf/Day/張毓軒

《哪一天我們會紅》ViuTV香港電視劇，由邱彥筒Marf、張毓軒、蘇振維、許軼、鄧濤、岑珈其等人主演的電視劇，講述有關經營Youtube Channel 的故事。本文將會介紹這部劇的劇情大綱、每集劇情、更新時間、角色演員。

哪一天我們會紅1-5集劇情

哪一天我們會紅｜第1集(5月5日)

進入新媒體時代，人人皆可成為內容創作者，即使外表或天賦並不突出，往往一個偶然的機會，就能讓個體在茫茫人海中迅速爆紅！電影系畢業的Michelle（邱彥筒 飾）、Jacky（蘇振維 飾）和Gthan（張毓軒 飾），因為難以獲得進入電影圈的機會，轉而全心投入經營YouTube頻道，試圖自己為自己創造平台。三人志同道合，共同租用了一間工作室，為「無景深」頻道夜以繼日地奮鬥。儘管頻道請到了Yannis（謝咏欣 飾）和Sugar（鄧濤 飾）這兩位外型討好的幕前演出者，但人氣卻一直未見起色。直到有一天，「無景深」頻道的訂閱數突然大幅增長。調查後發現，這是Yannis之前在知名頻道「層層疊」擔任嘉賓，引發觀眾關注而爆紅所帶動的效應。正當團隊慶幸頻道終於熬出頭、看到了成功的曙光時，卻發現Yannis與「層層疊」的老闆況哥（岑珈其 飾）關係匪淺，這引發了他們對於Yannis可能跳槽的擔憂…

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哪一天我們會紅｜第2集(5月6日)

隨著Yannis的離開，「無景深」頻道被迫進行成員補選。在完成casting程序後，Michelle選定了一位自稱為了成名願意做任何事的中學生Anna（許軼 飾）。隨著Anna的加入，與「無景深」同租工作室的個性古怪Youtuber Bobby（麥沛東 飾）立即現身，要求Anna簽署保密協議。在網路上，美女更是比比皆是，一個能夠讓人記住、有辨識度的「人設」，才是突破重圍、獲得成功的關鍵。於是，「無景深」的眾人開始努力為Anna，以及一直沒有明確形象定位的Sugar，塑造她們的個人特色（人設）。

另一方面，「層層疊」團隊也正為剛簽約的Yannis量身打造合適的人設，可謂費盡心思。初來乍到的Yannis，終於見到了「層層疊」最受歡迎的「一姐」Kimchi（林宣妤 飾）。Kimchi給人感覺非常友善，但不知怎麼，Yannis心底卻升起了一種莫名的、些微的不安感…

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哪一天我們會紅｜第3集(5月7日)

Jacky在一場中學同學聚會上，再度見到了現在已是當紅情侶檔YouTuber的格拉底（戴玉麒 飾）。酒過三巡的格拉底口出狂言，聲稱要帶著Jacky一起做聯乘內容。Michelle得知後，極力想讓這件事實現，但卻不斷受到格拉底女友士多甩（林熙彤 飾）設置的障礙。後來，Michelle終於掌握了士多甩的某個把柄，成功推動了這次合作，為「無景深」頻道贏得了一波可觀的流量。

與此同時，在「層層疊」那邊，老闆況哥也有新的規劃，他決定將新加入頻道的Yannis與鎮台之寶Kimchi組合成「最強女團」，希望能引起話題。然而，Yannis和Kimchi兩人都對這種「捆綁式銷售」感到抗拒，並暗下決心要破壞這個女團合作計劃。

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哪一天我們會紅｜第4集(5月8日)

繼「碰瓷發佈會」計劃失敗後，「無景深」頻道不得不尋找新的突破點。團隊成員們突然有了個主意：領養一隻貓，讓牠成為獲取觀眾的「流量密碼」。他們為此投入精力，將工作室打造成一個功能齊全、適合貓咪居住的空間，滿以為這樣就能順利領養到貓。然而，負責貓咪領養的義工並非那麼容易應付。果不其然，他們第一次邀請義工到訪就被拒絕了。為了避免再次被回絕，團隊成員們只得對工作室進行了大幅度的調整和改善。就在這個時候，YouTuber格拉底發布了一段新影片，聲稱他飼養多年的愛貓白拉圖突然失蹤，懇切地請求網友們伸出援手一同尋找。眼尖的Michelle赫然發現，影片中那隻失蹤的白拉圖，竟然與他們正準備從貓義工那裡領養的貓長得一模一樣！頻道團隊當機立斷，決定立即啟動「貓咪救援計畫」…

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哪一天我們會紅｜第5集(5月9日)

歷經了白拉圖事件後，「無景深」頻道不得不進入為期兩週的停更期。Gthan在自我反省後，決心要為頻道來一次徹底的變革！他邁出的第一步，就是策劃一個大型項目：安排頻道的資深腐女人設代表Anna遠赴日本，親自探訪GV拍攝現場，以這個話題性內容吸引觀眾的眼球！Gthan秘密進行這個計劃，瞞著正為頻道經費犯愁的Michelle，打算直接執行再告知。即使Anna因為突發狀況無法前往，Gthan和Jacky也計劃照常出發。

然而，一段從開頭就預示著不順的旅程，註定不會順利。Jacky和Gthan在日本遭遇一連串倒楣事，最終陷入了山窮水盡的困境。兩人眼看通往「爆紅」的道路越來越艱辛，一度心生放棄的念頭。但就在他們對人生目標產生懷疑時，Gthan經歷了一個扭轉心境的關鍵時刻，他重新憶起三上老師的教誨，重新堅定信念：「去吧，不要停！」

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哪一天我們會紅｜演員角色

Michelle（邱彥筒Marf 飾）

「無景深」成員

Gthan （張毓軒 飾）

「無景深」成員

Jacky（蘇振維 飾）

「無景深」成員

Anna（許軼 飾）

「無景深」成員

Yannis（謝咏欣 飾）

原本是「無景深」成員，之後過檔「層層疊」

Kimchi（林宣妤 飾）

「層層疊」一姐