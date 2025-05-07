唱得主持離婚後情緒波動　竟坐爆廁所板：嬲嘅時候力量集中喺屁股

ViuTV藝人駱振偉上月底宣布與丹麥籍太太Katrine因生活習慣分歧離婚，雖然他坦言決定分居後，關係反而比以前舒服及輕鬆，但不諱言近日心情差：「我睇到啲嘢好唔開心，有啲憤怒，有好多情緒。」而這股情緒，竟然一發不可收拾，令他直接將廁所板坐爆了！

ViuTV藝人駱振偉上月底宣布與丹麥籍太太Katrine因生活習慣分歧離婚。（IG@thorlok）

駱振偉近日於社交平台分享「坐爆廁板」事件全紀錄，並自嘲：「原來我嬲嘅時候，我所有嘅力量，係集中喺屁股嗰度。」據他所述，當日他心情不好之際，收到朋友電話，而朋友亦耐心聽他發洩，他說：「突然『pak』一聲，整個人向下沉咗少少，我起身，感覺到有少少卡住咗，然後然後我扭動少少成功企咗起身，擰轉面望一望，我見到個廁所板凹咗落去，WTF！」

駱振偉坦言近日心情差：「我睇到啲嘢好唔開心，有啲憤怒，有好多情緒。」（IG@thorlok）

嬲還嬲，駱振偉竟坐爆廁所板，整個人向下沉，屁股卡在廁板，需要扭一扭才能起身。（IG@thorlok）

他一度安慰自己：「以後唔使打開廁所板去廁所啦。」（IG@thorlok）

他保持冷靜向朋友說：「我諗我坐爛咗塊廁所板。」亦十分感激該朋友全程未笑場，之後他攞起爛廁板，見到一個窿，窿入面有藍色水，並謂：「嗰條通道係通往外面嘅世界，嗰種茫然，嗰種無奈，嗰種成個世界所有發生嘅嘢都係針對我，所有情緒爆發咗🤣」而他繼續向朋友訴苦，並且發現：「原來我嬲嘅時候時候，我所有嘅力量，係集中喺屁股嗰度🤨究竟我係點樣做到㗎呢？」他再次佩服朋友全程沒笑過，自言掛線後連他自己都望住廁所板笑了：「仲喺度諗，以後唔使打開廁所板去廁所啦💁🏻‍♂️放心，我換咗一塊非常之堅硬嘅廁所板，應該唔會再發生㗎啦💁🏻‍♂️」

駱振偉發現：「原來我嬲嘅時候時候，我所有嘅力量，係集中喺屁股嗰度🤨究竟我係點樣做到㗎呢？」他更拿起爛廁板影相。（IG@thorlok）

不過駱振偉事後已更換廁板，他說：「我換咗一塊非常之堅硬嘅廁所板，應該唔會再發生㗎啦」（IG@thorlok）

貼文一出，圈中好友同網民爆笑留言，《CHILL CLUB》前拍檔趙學而揶揄：「做乜咁睇唔開呀，要𠝹開埋嗰隻眼睇嘢咩！」駱振偉亦風趣回應：「趙大美人，嗰隻眼相安無事，唔需要做矯視。」此外有有人留言：「好彩冇忽必烈」、「我諗你係放咗個屁…」、「咦！你個籮柚尖個喎⋯⋯」

《CHILL CLUB》前拍檔趙學而揶揄：「做乜咁睇唔開呀，要𠝹開埋嗰隻眼睇嘢咩！」（資料圖片/陳志嵐攝）