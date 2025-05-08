54歲名模自爆團隊歐洲遭飛車黨搶劫　治安不好：追幾條路口沒追上

歐洲小偷猖獗，有不少圈中人亦中過招，就好像天王嫂方媛、何天兒等，而有「中國第一男模」之稱的胡兵在近日直播中就提到於西班牙的巴塞羅納，自己的團隊就遭遇到搶劫，追了小偷好幾條街始終未能成功，表明當地的治安不好，提醒大家遊歐要注意安全及保護好隨身物品。

胡兵在近日直播中提到於西班牙的巴塞羅納，自己的團隊就遭到搶劫。（胡兵微博圖片）

胡兵在直播中提到與團隊在巴塞羅納時，遭遇到單車小偷搶劫，化妝師的包包被搶，內裡有護照，金錢等很多東西：「突然間有個自行車從我們邊上騎過，然後就把我的化妝師，正好是個女生，她拿了一個包包，啪一下子自行車就搶走。我們的那個化妝師以及我的助理，他們就是追了好幾條路口沒有追上，裡邊有錢包，有護照有很多東西，然後我們想着去找警察，警察說八九不離十，你也是找不回來的。」

胡兵提醒大家遊歐時要注意安全及保護好隨身物品。（微博圖片）

護照不見了絕對會影響後續行程，所以團隊就通過中國領事館協助辦理證件：「給我們飛快的速度幫我們做了，他給了一個旅行證給你，然後呢這個旅行證呢去上飛機回去是沒有問題，但是如果是你在歐洲境內要去坐飛機的時候，你可能要稍微的要解釋一下的，他有可能會不讓你上飛機。」而他除了分享在歐洲遭到搶劫經歷外，亦非常暖心地教大家如何處理後續事件，認為第一件事就是到警察局報警，獲得警局證明，第二件事就是快速聯繫大使館取消護照，並申請臨時旅行證件以及要停用信用卡，還揚言不要把護照和錢包放在一起，護照跟身最好，以防萬一。