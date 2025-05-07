國際巨星Rihanna美妝品牌限定店於香港插旗　古天樂現身開幕儀式

由國際巨星Rihanna成立的美妝品牌以香港懷舊戲院作為靈感，於銅鑼灣時代廣場隆重呈獻全港首間期間限定店，也是全球首間融入本地文化作為店舖設計元素的概念店。是次概念店特別以「逐夢之城 」為主題，向80、90年代香港電影黃金時期致敬。香港數年來孕育出無數傳奇巨星，藉由這個概念店內各種沉浸式體驗，鼓勵逐夢者點燃抱負、堅信夢想可以實現。品牌今日（5月7日）特別邀請影壇巨星兼電影大亨古天樂擔任開幕嘉賓，親臨現場主持拍板開幕儀式，並為瑞獅點睛，寓意懷舊戲院開張大吉、日日爆場。

國際巨星Rihanna成立的美妝品牌以香港懷舊戲院作為靈感，於銅鑼灣時代廣場隆重呈獻全港首間期間限定店。

古天樂型格登場 為品牌首間香港懷舊戲院期間限定概念店加持

今日現身的古天樂以一襲80、90年代風格的西裝帥氣登場，成為全場焦點。作為影壇中兼具多重身份的重要人物，古天樂多年來不遺餘力推動本地電影發展，透過投資拍攝、創立電影行業相關公司、提攜新晉編劇與演員，實踐自己對香港電影這夢想的堅持，正好與品牌一樣認為每個人也可以實現自己的夢想。

古天樂以一襲80、90年代風格的西裝帥氣登場，成為全場焦點。

古天樂向在場記者表示 : 「好榮幸可以參與今次的開幕典禮，見到品牌將80、90 年代電影院呈現出來，覺得品牌好支持香港電影，真係好開心！」

古天樂投入參與開幕儀式，於開場前以產品在其導演板上簽名，並與品牌代表攜手主持拍板儀式，隨着「啪」一聲開場聲響，懷舊戲院正式揭幕，氣氛瞬間沸騰！接著，古天樂在瑞獅前點睛，象徵為品牌注入新氣象，現場響起歡呼聲與掌聲，喜氣洋洋。

古天樂擔任開幕嘉賓。