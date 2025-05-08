御用渣男電影寒冬無工開　精神狀態差到失眠：恐懼來自對前景迷惘

近年香港內地市道逐漸低迷，各行各業都受到影響，演藝行業也受到經濟衝擊，對演員來說打擊實在很大，很多演員都冇戲拍、冇工開。馬志威去年憑無綫台慶劇集《黑色月光》演活二世祖渣男蔣基俊，「壞男孩」形象成功令觀眾眼前一亮，演技大獲好評，有報道更指他的討論度一時之間比視帝王浩信還要高，並進一步攻陷內地市場。

馬志威去年憑無綫台慶劇集《黑色月光》演活二世祖渣男蔣基俊，「壞男孩」形象成功令觀眾眼前一亮，演技大獲好評。（Instagram：waimawai）

近日馬志威大方認愛COLLAR經理人戴穎，但作為男子漢，當然希望在事業上大展兼腳，事業愛情兩得意。然而，在市道不景的情況下，其人氣和工作量似乎無以為繼，馬志威不諱言精神狀態其差：「尤其影視行業，市場萎縮，產量不夠，導致很多影視工作者欠缺工作機會，本人身同感受，有好幾個晚上，驚到瞓唔到，怕到瞓唔着，恐懼來自未知，對前景嘅迷惘。」

目前香港影視行業正經歷寒冬，馬志威跟很多影視工作者一樣欠缺工作機會，坦言：「有好幾個晚上，驚到瞓唔到，怕到瞓唔着，恐懼來自未知，對前景嘅迷惘。」（資料圖片）

不過，馬志威分享了兩段小經歷，在他迷惘及自我質疑之際救了他一把。他說在街上泊車時遇見Fans，對方認得出他，更跟他合照和送上真誠支持，該名陌生Fans鼓勵馬志威：「加油啊！我好鍾意睇你做戲，你好正，繼續努力」馬志威說雖然當時自己只保持一貫微笑，但內心其實非常感動，因為原來有人喜歡睇自己做戲，原來還有人。

馬志威日前在街上泊車時遇見Fans，對方鼓勵：「加油啊！我好鍾意睇你做戲，你好正，繼續努力」馬志威雖然當時只保持一貫微笑，但內心其實非常感動。（Instagram：waimawai）

他另外再分享一位前輩演員對他的鼓舞，對方向馬志威認真說：「你得㗎！馬仔，頂住呀！千祈唔好轉行，香港點會唔得？我話俾你聽一定得」馬志威深受感動，成功燃起他心中演藝的一團火，他感謝那位前輩與該陌生Fans，坦言：「永遠唔好睇小每一句說話，因為你唔知道呢句說話對嗰個人有幾重要，縱使那位哥哥與我素未謀面，但我衷心的多謝他願意支持我。」

更意想不到的，是有演藝前輩對他說：「你得㗎！馬仔，頂住呀！千祈唔好轉行，香港點會唔得？我話俾你聽一定得」馬志威深受感動，決定要撐下去。（Instagram：waimawai）

馬志威又將正能量分享給其他網友，他說：「我天生比較悲觀，想法也較灰暗，但最近遇上的一字一句，也成為我咬緊牙關堅持下去的理由，所以千祈唔好吝嗇你心中嘅想法，你鍾意一個人欣賞一個人你要講俾佢聽，唔好收埋係心入面呢個世界，每個人都不容易，我諗我哋只能夠做嘅都係努力做好自己，唔好令支持你嘅人失望，加油。」