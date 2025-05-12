中年好聲音3｜「中三王菀之」陳芷盈　退休父為撐她比賽捱到入院

《中年好聲音3》昨晚（11日）舉行決賽，陳芷盈最終以104分奪得第七，相信輸蝕在她選唱歌曲《小天使》出戰，被評判！葉蒨文及周國豐說揀錯歌，其中周國豐更謂：「可能芷盈你慣咗做小天使，但係喺呢個戰場上面你要做魔鬼，我覺得你呢首歌太柔情，唔可以發揮到你最好嘅一面。我覺得你揸住一把刀仔，但係人哋揸住一把機關槍，咁咪唔著數囉。」

陳芷盈因揀錯歌，在決賽表現失利。（葉志明攝）

縱然如此，但陳芷盈一直以來表現也不失禮，今年38歲的她是音樂機構的執行主任，因聲線和唱腔被譽為「中三王菀之」，在《中年好聲音3》中以一曲《有了你》獲得評審一致好評，成為首位直接晉級的選手。她唱功穩定，音樂感強，評審認為她不只聲線像王菀之，表現也非常有層次，是比賽中的熱門實力派之一。例如她在比賽中經常選唱情歌，展現細膩情感，令觀眾留下深刻印象。

《中年好聲音3》「王菀之2.0」陳芷盈。（林迅景 攝）

陳芷盈從小熱愛唱歌，18歲參加基督教歌唱比賽得季軍，錄製人生首支詩歌《活著就是祭》，但生活沒太大改變，仍在學校工作，後來受邀加入音樂機構，勇敢跳出舒適區，今次參賽幸得公司同事大力支持，工作減輕了又可以更專注於練歌準備參賽事宜。她坦言近年經歷不少低谷，更明白「祝福」的意義，希望用音樂幫助大家釋放壓力、傳遞希望。

陳芷盈從小熱愛唱歌。（梁碧玲 攝）

陳芷盈透露爸爸原本已退休，但為了支持她又出來做清潔工作，讓她很感受到父愛，所以參加比賽希望爸爸知道女兒有人欣賞，也希望他因此感到安慰。陳芷盈透露，上月遇上爸爸因病入院，變相在照顧家人的情況下，少了很多練習機會，在台上也不能專心比賽：「我覺得自己當時狀態好差，個腦好多嘢要煩惱。爸爸身體點呢？幾時出得院？但係我覺得自己要向前看，咁先可以畀到自己動力去進步。」