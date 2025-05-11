樊亦敏專訪｜義助劉家輝追討財產獲封俠女　無懼閒言照顧師傅12年

樊亦敏近年憑無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》「三太」一角成功入屋，大癲大肺個性，深受觀眾和網民喜愛，而現實中的她，卻是一位重情義的俠女，最為人知的是她無懼閒言閒語，花上18個月為武打影星劉家輝師傅追討200萬財產。早前樊亦敏接受《香港01》專訪，親述了她仗義幫助劉師傅的來龍去脈。另外，這位公認的圈中美魔女，更罕談與已故富商羅兆輝的關係，並形容對方是她生命裡面「很特別的一個」。



場地：中環迷你酒店

樊亦敏近年憑無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》「三太」一角成功入屋，大癲大肺個性，深受觀眾和網民喜愛，而現實中的她，卻是一位重情義的俠女。（梁碧玲攝）

為劉師傅追討百萬財產養病

樊亦敏雖然予人大癲大肺感覺，但骨子裡卻有著一股俠女精神。當年劉家輝師傅因中風癱瘓，不僅與家人發生糾紛，更遭女助手騙取200萬積蓄，她即挺身相助劉師傅追討財產。樊亦敏直言其實本身跟劉師傅不是那麼熟，但在工作上有接觸到，因他們當時是共用同一個助手，所以她知道劉師傅的事情，這件事就在這樣的情況下發生。

當年劉家輝師傅因中風癱瘓，不僅與家人發生糾紛，更遭女助手騙取200萬積蓄，樊亦敏即挺身相助劉師傅追討財產。（資料圖片）

樊亦敏續指這件事並不是她個人功勞，其實有很多人一起去幫助劉師傅，「只不過是因為我較多機會，可以做多些實質上劉師傅需要的事情。但亦因為這樣，令外界對二人的關係有不同揣測，樊亦敏坦言：「最初的時候有很多傳聞，第一就是說劉師傅是我的男朋友，還有就是說我想要劉師傅的財產等這些。」

樊亦敏指幫助劉師傅這件事並不只是她個人功勞。（梁碧玲攝）

至於什麼原因觸發她那麼堅定要幫助劉師傅，大家最多都是曾同一個助手？樊亦敏直言：「其實這件事就是因為這個助手發生的，所以我知道事情的事實。而當時我亦再問過劉師傅，如果是這樣，我去照顧你好不好？而他是願意去做這件事，當然因為他有他自己的想法，他的家人可能有一種方法覺得他要這樣做好一點，但始終，我們所認識的那位助手跟我一開始說的時候，劉師傅是選擇了喜歡留在香港做治療，不願意跟隨家人去離開香港的，我是根據當時他的助手所說的情況，而運用了一些我們相關知道這件事怎麼做的律師或者醫生，去幫助這個助手完成劉師傅的心願，但是到了最後我發覺原來事情不是這樣的時候，我覺得我要做一些事情。」

樊亦敏憶述之前試過一天講14小時電話，很多人打來問她與劉師傅的事情。（梁碧玲攝）

樊亦敏表示她正式照顧劉師傅是2013年的1月3日，她做每一件事都是劉師傅認知的，而且有律師和有政府高等法院認可的心理醫生當場做證，不是她說怎樣就怎樣，對於當時很多人說了很多事，樊亦敏拋下六字：「事實勝於雄辯。」而即使有男看護照顧劉師傅，樊亦敏也會為對方選購衣服，甚至內褲等日常生活用品，事事親力親為。

劉家輝師傅早前出席香港動作特技演員公會新春團拜聯歡晚宴，獲頒「貢獻大獎」，樊亦敏陪同出席，並希望師傅能得到更加多的認同。（IG圖片）

罕談與羅兆輝關係

至於樊亦敏的感情史，可能較多人知道的就是已故商人「神童輝」羅兆輝，以及已出家的前無綫小生何寶生。當年更有傳她是羅兆輝第一任圈中女友，兩人秘密拍拖5年。樊亦敏否認戀情，「我是很尊重他的，雖然他已不在世，首先他不是我男朋友，但他有介紹一些好朋友跟我拍拖，所以他無可能是我男朋友，大家只是很好朋友關係。」她又揭故友紳士和細心一面，每次出街都會送她回家，直到看她走進了大廈才離開，「因為我自己駕車的，而他是有司機，但他會上我車，叫司機跟著我的車，他陪我返到屋企才離開。而且我當時整個頭脫光頭髮，他也知道我有這個病，常鼓勵我出來吃飯見一下人，開心一點。他是我生命裡面很特別的一個朋友。」

樊亦敏大讚故友羅兆輝是一個很勤力、很奮鬥和聰明的人。（梁碧玲攝）

已故富商羅兆輝（右）。（視覺中國）

尊重舊愛何寶生出家

而談到她唯一公開關係的舊愛何寶生，樊亦敏表示對方已「出世」，出於尊重不多講了，「他是一個很有佛緣，對於人生哲理，他也是一個很有緣分的人，我自己都很尊重出家人，所以他做到這件事，我覺得是一個很大的福德。（與對方還有沒有聯絡？）會經過朋友知道他的事情，但他現在始終是另一個境界的人，大家都有各自的事情要做。」

樊亦敏指舊愛何寶生已「出世」，成了另一個境界的人。（梁碧麗攝）

昔日TVB小生何寶生，如今已出家修行。(視覺中國)

身體問題致感情生活並不順遂

其實多年來，樊亦敏身邊都不乏追求者，20多歲的時候還曾經試過有男仔向她求婚，「對方說你給我求婚吧，就算你不嫁給我都好，起碼我人生都向你求過婚，但最後無疾而終。」此外，樊亦敏亦因其長期病患體質，令感情生活並不順遂，她試過與男仔吃飯時病發，突然呼吸困難要去急症室，對方見狀即時嚇到，「他不斷安慰我不用怕，但我見到他比我更加慌張。還有酒店地面很喜歡用地毯，但地毯的塵蟎會令我病發呼吸不到，我是要馬上躲去廁所吸哮喘藥順氣，對方就會覺得你的舉動很奇怪，吃飯期間突然消失半小時。同埋醫生曾說我體質弱，生小朋友都會有問題，所以拍拖初時感受到對方是想要小朋友的話，我就抽身算了。」而種種這些「經驗」，令她知道自己不能正常拍拖，本著不連累人的想法抽身離場。最後問到仍單身的樊亦敏，對於感情會不會還有期待時，她瀟灑地說：「到了我這個階段，有就好，沒有也是這樣。」最重要是價值觀相同。

樊亦敏坦言未來希望幫助到多些動物，和需要幫助的社群，以及做自己喜歡的事情。（梁碧玲攝）

樊亦敏對感情隨緣。（梁碧玲攝）

想知更精彩內容，一定不能錯過今晚18:30上《香港01》YouTube，樊亦敏親自講你聽！