中3生「大馬才子」曾參加《亞洲星光大道》　仲以0.2分戰勝羅力威

TVB舉辦的歌唱真人騷《中年好聲音3》，已經來到第三屆，每一屆都人才輩出，去年第二屆的冠軍古淖文原來曾參加過《亞洲星光大道》，但原來今屆都有參賽者曾參加《亞洲星光大道》，更曾經與肥媽、周國豐等評判碰頭。

原來今屆都有參賽者亦曾經參加《亞洲星光大道》，更曾經與肥媽、周國豐等評判碰頭。(影片截圖)

「中3生」張與辰原來於2009年時已經參加過《亞洲星光大道》，當時他更與羅力威一拼。當年張與辰仍然用著舊名「張祖誠」，當時已經薄有名氣，被稱為「大馬才子」，他赴香港參加選秀節目《亞洲星光大道》踢館賽，憑一首蘇芮的經典名曲《是否》以0.2分險勝羅力威。

「中3生」張與辰原來於2009年時已經參加過《亞洲星光大道》。(影片截圖)

當時張與辰更與羅力威一拼。(影片截圖)

當時作為評判的周國豐都大讚張與辰的表演很精彩，他先說出《是否》這首歌背後的故事，就是羅大佑與張艾嘉的愛情，亦指出這首歌是羅大佑寫給張艾嘉的最後一首歌，所以一知道張與辰會演唱這歌時，心中已經覺得勝出無望：「我心裡面打定輸數，原裝版本、蘇芮嘅版本、潘越雲嘅版本、杜麗莎嘅版本太精彩啦，但我今日竟然可以從一個24歲嘅小朋友身上，聽到一個咁樣嘅《是否》版本！如果你隔10年後再唱呢首歌，我相信會係一首好經典嘅作品。」可見他當時已經憑實力得到周國豐的讚賞。

當時作為評判的周國豐都大讚張與辰的表演很精彩。(影片截圖)

周國豐同肥媽當時都係張與辰嘅評判。(影片截圖)

2018年張祖誠改名為張與辰，而他在這些年間亦沒有閒著，繼續一手包辦所有詞曲編監，樣樣皆能外，他更曾擔任李玟、Selina、炎亞綸、周蕙等人的配唱製作人。張與辰去年參加《中年好聲音3》的比賽，於比賽初時被視為「黑馬」，更從開始就以大熱身份殺入決賽。

2018年張祖誠改名為張與辰。(影片截圖)