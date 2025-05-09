致敬詞聖盧國沾作品演唱會｜眾歌手一呼百應　羅嘉良李龍基等演出

為紀念於3月19日離開樂壇的一代詞聖、著名填詞人盧國沾，資深製作人丘亞葵將於6月7日（星期六）晚上8時15分，在紅磡體育館舉行「致敬詞聖盧國沾作品演唱會」，演出名單包括葉振棠、徐小明、羅嘉良、呂珊、李龍基、張德蘭、米雪、溫兆倫、雷安娜、蔣志光、黃寶欣和羅敏莊，門票價格分別為$880、$580、$380三種，並已安排在9號於栢圖娛樂Patotix.com作優先訂票，13號於城市售票網公開發售。

為紀念於3月19日離開樂壇的一代詞聖著名填詞人盧國沾，在紅磡體育館舉行「致敬詞聖盧國沾作品演唱會」。(公關提供)

演出名單包括葉振棠、徐小明、羅嘉良、呂珊、李龍基、張德蘭、米雪、溫兆倫、雷安娜、蔣志光、黃寶欣和羅敏莊。(公關提供)

演出名單包括葉振棠、徐小明、羅嘉良、呂珊、李龍基、張德蘭、米雪、溫兆倫、雷安娜、蔣志光、黃寶欣和羅敏莊。(公關提供)

演出名單包括葉振棠、徐小明、羅嘉良、呂珊、李龍基、張德蘭、米雪、溫兆倫、雷安娜、蔣志光、黃寶欣和羅敏莊。(公關提供)

演出名單包括葉振棠、徐小明、羅嘉良、呂珊、李龍基、張德蘭、米雪、溫兆倫、雷安娜、蔣志光、黃寶欣和羅敏莊。(公關提供)

演出名單包括葉振棠、徐小明、羅嘉良、呂珊、李龍基、張德蘭、米雪、溫兆倫、雷安娜、蔣志光、黃寶欣和羅敏莊。(公關提供)

演出名單包括葉振棠、徐小明、羅嘉良、呂珊、李龍基、張德蘭、米雪、溫兆倫、雷安娜、蔣志光、黃寶欣和羅敏莊。(公關提供)

主辦單位代表丘亞葵Vigo表示：「盧國沾先生一生致力於創作，填詞作品多達三千多首，為我們帶來無數經典歌曲，深遠影響我們這一代香港人，甚至全球的華人。我認識盧國沾先生已超過三十年，他文人的風骨氣節，深深令人感動。2016年，我們為他圓了一個夢，於紅館舉辦了一連兩場《歌詞大師盧國沾作品演唱會》，得到很大的迴響。由於盧先生早年不幸中風，導致行動不便，但他的堅毅精神，實在令人佩服。盧先生中風至離世這段長時間裡，一直在基督教靈實協會旗下的頤養院療養，並得到療養院的醫護人員悉心照顧。他的家人非常感激院方的幫忙及醫護人員的照料。」

盧國沾先生一生致力於創作。(公關提供)

Vigo續說：「日前，與盧先生家人的談話中，他們希望能夠為《基督教靈實協會》做點工作，讓其他有需要人士也可以得到支援。有見及此，我們希望以慈善性質，為盧先生再次舉辦一個作品演唱會。一方面，可以向盧國沾先生作出最後致敬，另一方面，，在扣除所有開支後捐出部份收益給《基督教靈實協會》作籌募經費用，幫助更多有需要支援的病人，把捐款用於《非政府支助服務》包括老人院服務、地區長者中心、智障人士教育及治療服務等，幸運地，我們最近取得紅館6月7日這個寶貴檔期，雖然時間十分緊迫，籌備時間短，但得到眾多歌手藝人一呼百應的支持。今次既能夠再在紅館欣賞盧國沾先生的作品，又可為慈善出一分力，希望各位觀眾能大力支持。」