羅力威專訪｜探垂危粉絲見對方痛哭　決心復出：原來我係別人力量

有好幾年沒有在幕前見過羅力威了，不少人或許以為他已退出，不過近日他決定「復出」，還發布了新歌。羅力威一向是個比較佛系的人，沒人叫他出歌，他就覺得沒急切性，總是等到有話想表達才推出作品；但暫別舞台這幾年間的一次次離別，乃至是探望病重歌迷後，他突然發覺有歌就要盡快出。



羅力威從未想過退出，淡出四、五年後，他近日正式宣布復出，筆者原本以為他會很寡言，卻發覺成為人父的他開朗不少，有時還十分搞笑。（陳順禎攝）

消失幕前數年生活充實 因「失去」自覺是時候出歌

羅力威說，其實從來沒有真正想退出，雖然消失了在公眾視野，但他仍然持續創作，亦深信終有一天，時機適合就會把自己想表達的音樂再奉獻給音樂圈，純粹是他從沒有定下一個確實日子而已。羅力威視2019年的《星光》為自己的告別作，雖然2020年都有出過歌，但至今相隔了五年，或者有人覺得五年時間很長，不過他卻不那麼認為，「因為我覺得我都幾充實，我好滿足，我嘅生活由自己一個變到形成咗一個家庭，有小朋友，呢個轉變，我覺得好充實，所以我唔覺得時間好耐。但我知道四、五年對好多人嚟講會好耐，我自己都曾經有一兩下，會有一個觀念，如果我有一隻歌，呢一個題材嘅歌係講離別，或者『珍惜而家』呢個題材，如果我可以喺早一年出、兩年出，可以趁嗰個人仲聽到嗰首歌嘅時候聽到，送咗一份祝福畀佢就好喇。」羅力威以往給人感覺比較寡言、冷漠，不過現在他覺得自己長大了，也變得有溫度，希望把這些溫度帶到作品，當作祝福送給歌迷。

羅力威近日推出新歌《悠揚一曲》，曲、詞、編、監都由他親自包辦。（資料圖片）

羅力威淡出幕前這幾年過得充實而滿足，尤其是從成為了一仔一女的爸爸，他十分享受這個身份。（Instagram：avabibu）

筆者一直都見證羅力威的歌迷何其忠誠和強勁，以往《叱咤》的我最喜愛男歌手五強中，有五年都有羅力威份，歌迷確實功不可沒。需知道那個仍然是陳奕迅、古巨基、張敬軒稱霸樂壇的年代，能打入五強、跟他們平分秋色，實在非等閒之輩。但畢竟已經不再活躍樂壇，新星又這麼多，羅力威難免曾覺得自己或已被歌迷忘記，不過神奇的是，他去年在街頭Busking及出了一次活動，粉絲竟然還在。他說：「佢哋真係一班好愛我嘅歌迷，佢哋好可愛呀，從來我一路認識嘅佢哋都係好真摯、好理智嘅歌迷，佢哋就係會支持羅力威嘅音樂，但係佢個電話嘅wallpaper係韓星嚟嘅，哈哈哈哈！佢哋唔介意畀我知道呢樣嘢，亦都知道我係唔介意。」他坦言自己以前比較悲觀，推出《星光》時已當作最後一首派台歌，「裡面都描述係我最後一隻為你哋創作嘅歌，從此冇咗我呢一個存在，都得㗎喇，大家從此就喺嗰度，留住最好最好最好嘅回憶，喺嗰度Stop啦。」然而粉絲總是不離不棄，亦不會因為他走了而怪責他，反而一直默默支持。

羅力威的歌迷，多年來也不離不棄，哪怕她們的電話桌面是韓星，但講到音樂她們就對羅力威非常支持。（VCG）

去年羅力威去街頭Busking，久違不見的粉絲們照舊來撐場，忠實程度不下於今時今日的鏡粉。（Instagram：adasonlo）

曾探望重病歌迷 遺憾無法在對方離世前出歌

說到這裡，羅力威欲言又止，之後分享了一段經歷，早段日子，有人搭上搭聯絡上他的太太雨僑，請她托羅力威錄一段音，「佢話『我有個朋友係你老公阿威嘅Fans，佢好鍾意佢，可唔可以錄段音俾佢？因為佢病得好緊要。太太同我講，但我話唔識呢個人，我唔叻講嘢，你叫我對住空氣同一個唔識嘅人講嘢，咁係點㗎呢？我想像唔到。」於是他索性直接去見這個粉絲，只見對方已經失去活動能力，癱瘓在床上，全身上下只得眼睛能動，即使親友餵她吃東西都不太成功，羅力威憶起當時的情況：「佢郁唔到，淨係得眼神，我一路同佢講嘢，佢眼神喺度不斷郁，不斷喺度流淚，佢啲親友話『佢好乖呀，你嚟到佢先肯食嘢，平時就唔食。』」

那次探病，羅力威的太太及女兒都有同行，講到對方見完他短時間內就過世了，筆者問會不會見羅力威一面是其遺願呢？羅力威坦言自己也感到非常遺憾，未能帶新歌給她聽。（陳順禎攝）

這次見面對羅力威衝擊很大，最主要是他從沒想過自己可以成為另一個人的力量來源，他以為自己已四、五年冇出歌，大家都差不多忘記他了，誰知原來在遠處，有人會視自己為榜樣、偶像，每日看著他的照片、聽著他的歌，這使他百感交雜，既榮幸，又慚愧，同時也後悔，因為在他探望對方不久後，對方就已離開了這個世界了。他說：「如果可以早啲出歌，就畀佢早啲聽到，而家已經太遲。佢一路走我都冇新歌，直到而家先有新歌，我而家開始會覺得，我能夠出到歌係一件幸福嘅事，唔好諗太多，如果佢有少少成為人哋嘅祝福，就自然可以成為到人哋嘅祝福，我能夠做嘅就係出歌，唔會考慮太多，總之早啲出、早啲出，你唔知佢邊一日，又或者喺最後（階段）之前趁機可以聽到你新歌就最好。」

自粉絲離世後，羅力威很後悔沒讓對方在人生最後階段聽到自己的新作品，於是決心要盡快出歌。（陳順禎攝）

經歷離別後 盼新歌能安撫樂迷傷痛

正因為這位粉絲，以及面對貓貓及太太家人的離世，種種情緒驅使羅力威創作了《悠揚一曲》，他希望藉此安慰到一些正面對離別傷痛的樂迷：「希望可以將呢一個傷心，變成一個正面嘅力量。」這首歌除了跟兒童合唱團合唱之外，囡囡Harper亦有獻聲，不過這原來並非最初的安排，他表示：「我錄完音返嚟，我話錄完喇，畀你聽吓，佢聽完之後去瞓覺嘛，第二日佢可以唱返出嚟！我覺得好神奇，咁犀利嘅你？咁我就覺得，好啦，你應該可以喺往後多啲參與爸爸嘅音樂創作。」羅力威坦言，他的音樂世界從此不再只得他，可以傳承給女兒，感覺十分奇妙；他又大讚Harper音樂天份高、記性好、音準亦好，很輕易就能記低聽過的旋律，目前亦有學鋼琴：「以前佢未識彈琴嘅時候，我成日同佢玩一個遊戲，撳一個音，跟住聽，佢竟然可以知道嗰個係咩音，跟住彈返出嚟，好犀利！」

貓咪吉祥在2023年離世，發病沒多久情況就急轉直下，雖然難過，不過羅力威就樂觀地相信，貓貓在另一個世界會希望見到自己好，他表示：「雖然呢件事傷心，但只要你自己好好呢，萬一佢要注意到你嘅時候，如果佢見到你好好，佢都會好安慰。」（Instagram：avabibu）

羅力威說以前女兒初學鋼琴，自己曾不自覺地給她壓力，之後他發現雙方都有點不愉快，後來他就向女兒說：「好啦，我哋唔學，因為爸爸唔想再因為學習而有不愉快，如果可以再等嘅話，你大個咗你自己慢慢學，咁我哋就唔會唔愉快啦。」不過過了一年半載，Harper對鋼琴有興趣所以才學返。（Instagram：adasonlo）

《悠揚一曲》除了由加插了兒童合唱團，令歌曲更帶來盼望，就連囡囡Harper都有獻聲，並在MV粉墨登場。（資料圖片）

從新人王至冇歌出 因追求簡單令成績下滑

羅力威參加《亞洲星光大道》奪冠一炮而紅，初出道時風頭一時無雨，成為大公司英皇力捧新星，更破了不少紀錄，例如：橫掃新人獎、金唱片銷量、未出碟情況下開演唱會且門票火速售罄等等，至幾年後聲勢開始下滑，公司也轉捧其他藝人，問到箇中過程及原因，他說大概是因為他從來也是追求簡簡單單，「首先我冇假設自己條直線一定要一直向上，條直線如果要一路向上，係好幸運嘅人，我冇覺得我自己係要咁幸運。其實簡簡單單我都OK，咁簡簡單單呢，又唔容易㗎喎，簡簡單單就可能係……所謂嘅不思進取啩？咁所以時間慢慢，慢慢，我就會變得……向下咗。」羅力威不止一次提到自己很樂觀，所以他不會覺得自己「衰咗」，因為他自覺已走了一條很奇妙、很豐富的路，「我覺得呢一個行業，我需要貢獻最重要、最多最多嘅就係時間，我先至可以同呢個職業貼得好實，先至有可能做到一條線向上。我好清楚知道我自己係不能夠擺好多時間，去同呢個職業貼得好實，我清楚知道明白，咁，做唔到咪做唔到囉。」

羅力威初出道時風頭一時無兩，更破了不少紀錄，例如：橫掃新人獎、金唱片銷量、未出碟情況下開演唱會且門票火速售罄等等（VCG）

相比以前有公司安排好工作，如今做獨立歌手卻要事事親力親為打點，例如：Book訪問地點、化妝、髮型等等，連家人朋友都要叫來幫手。以前他什麼都可以不理，直至現在才驚覺一切不易，「以前有種感覺係自己一個搞得掂，大個咗知道係無可能，點解我以前咁傻？」（陳順禎攝）

雖說現在做獨立歌手要兼顧的事更多更複雜，但羅力威坦言感覺比以前好，因為現在與家人、團隊團結就是力量，是一件很溫暖的事。（陳順禎攝）

不忍太太結束網店 出心出力助起死回生

消失於鎂光燈下這幾年間，有報道說羅力威做送貨，他親自解畫，這段時間他其實主要幫手打理太太雨僑的網店，因為太太早已想把十多年的網店結業，但羅力威極力阻止：「而家Harper就嚟五歲，有小朋友呢幾年裡面，太太都有好多次萌生咗一個想法出嚟，就係要Close喇。當初我都一路覺得『唔使呀，幾好呀，你做得好好呀……』我好想畀好多鼓勵佢，『你做得好好，呢間店好好，你嘅風氣好好，好正氣，好正直，有人信你推薦嘅產品，好好呀成件事！』」不過雨僑也實在分身不瑕，作為老公的他大感可惜，於是自薦接手太太的心血，同時向對方證明不放棄才是對的，「我只不過當時都想挑戰吓自己，如果我話唔close，等我幫你，試吓延續佢得唔得呢？又得。我接手嘅時候，我係令佢起死回生，我係令佢做得好好㗎！其實佢當時冇乜點打理㗎喇，好似一個冇乜淋花嘅盆栽，但係我嚟到覺得好可惜，咁我就悉心打理返，所以係一件好溫暖嘅事。」

問到經營網店生意如何，經濟上能否生活到，他說：「OK㗎，因為我做得好！」（陳順禎攝）

接聽客人電話 被誤以為是另一男歌手

對於網店，羅力威的參與度很高，大大小小情況都要自己落手落腳，講到報道所講的「送貨」，他解釋其實最主要都是打電話叫客人收貨，只不過有時要幫公司找紙箱裝住貨品：「送貨係包含咗喺網店嘅發貨，有時會需要出貨、需要紙箱，咁我就需要喺附近工廠大廈，睇吓邊度有紙箱，我就要自己推架車去嗰度攞一拃紙箱返嚟，種種唔同嘅嘢都要做。」問到可曾被認得，他說是有的，但自己從不覺得需要所謂「放下身段」去做這份工作，再一次展現自己的樂觀：「因為我冇覺得有人會成日得閒咁諗。」之後他更分享了幾次搞笑奇遇，試過有客人在電話上說：「咦？早幾日，喺TVB見到你囉……而家冇唱歌咩？」他聽到一頭霧水，輾轉一輪才終於得知對方認錯他是吳業坤；又試過有人問他是不是留了言給劉馬車等等，說起這種種瑣碎事，他都忍不住大笑。

講起接聽客人電話的奇遇，羅力威笑得很開心，當中最經典的是有人把他當成吳業坤。（陳順禎攝）

感謝雨僑全力盲撐 視對方為榜樣

從一個新手開始，到聽見客人、朋友跟他說「多謝你介紹嘅產品呀。」每一句話都為羅力威帶來莫大滿足感；而他也一直本住珍惜、未到最後一刻都別放手的心態去經營網店，就如當初他跟太太說：「頂多陣啦！頂多陣啦！」一樣，不過他最近決定：「不如唔頂喇。」問他是因為經濟差、生意賺不到錢嗎？他雀躍回答：「賺到㗎！」那為何不撐呢？他笑笑說：「因為……最近我開始要出歌喇，哈哈哈，我唔得閒，咁不如唔頂喇。」對於這個決定，雨僑也相當鼓勵，不過羅力威說起來就相當害羞，「講所有嘢都OK，一講太太我就講唔到……」話雖如此，他話音未落就開始誇讚太太：「好多謝太太一路以嚟咁支持我，好多謝佢嫁咗畀我，好多謝佢同我生小朋友，佢好偉大，佢好偉大，佢又好犧牲、好付出，佢係一個好好嘅榜樣，先會令我想成為一個生性嘅人。」

羅力威感謝雨僑總是盲撐自己，大讚是因為對方，自己才想成為一個生性的人。（Instagram：adasonlo）

羅力威說，無論在什麼情況底下，太太都會讚他靚仔，哪怕他戴住眼鏡、滿臉鬚根，又例如他作了任何一首歌，有時自己都明知不好聽，但雨僑也總是會說好聽，無條件地去支持他。未來他除了繼續照顧家庭外，也會多花時間在音樂創作，出更多作品，他表示：「我話我係一個追求簡簡單單嘅人，呢幾年我完成咗公司歌手份合約，冇人喺我身邊話『你一定要出歌！下個月要派歌！』冇人話畀我聽要派歌就唔派，冇人話畀我聽要出歌，我就唔出。但係而家嘅我更加知道，當我如果呢啲嘢未做嘅時候係會後悔嘅，有一刻會後悔『如果我早啲拎啲歌出嚟、畀嗰個人聽到咪好囉。』嘅時候，咁我而家就因為呢樣嘢，支撐咗我思想，所以令我覺得我唔會好似之前咁，唔出咪唔出囉，而家我係會有一個衝動，會想啲歌好好咁做起，就快啲發布。」

《悠揚一曲》只是羅力威復出頭炮，他希望之後繼續發布更多歌曲。（陳順禎攝）