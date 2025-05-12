最靚孕婦王君馨懷孕9月零走樣靠補鈣！親揭「長胎唔長肉」秘密！

38歲的王君馨（Grace Wong）即將迎接人生新角色。臨盆在即的她，狀態大勇！樣貌冇變、膚質透亮、手腳纖幼，完全看不出已懷孕九個月。早前她與好姊妹衛蘭、衛詩、鍾舒漫與鍾舒祺一齊為孖生姊妹慶生， Grace身穿黑色鏤空上衣，大方展示孕肚，氣質與自信兼備，一出場即成為全場焦點。不少網民看過相片後大讚「最美孕婦」、「坐喺度完全唔覺得有陀B」、「好火辣」！事實上，Grace自己都講明，孕期以來有做足準備，其中一個關鍵因素就是——補鈣！



Grace 分享佗 B 喜與憂 補鈣不足傷身又傷 BB

Grace早前於影片中親自分享懷孕的喜悅，同時亦分享懷孕中後期的身體變化，首次做媽咪的她誠言擔心不知如何養胎，自己身體亦出現各種狀態︰「第一次做媽咪好擔心BB唔夠營養。去到懷孕中後期開始頻繁抽筋、有時盆骨會痛！」事實上BB在媽媽肚內成長是需要大量鈣質，根據衞生署及多項國際營養指引，懷孕期間胎兒每日會從母體吸收約250至350毫克鈣質，以促進骨骼與牙齒發展。而媽媽每日建議攝取量應達1,000至1,200毫克。若攝取不足，身體會從骨骼中抽取鈣質供應胎兒，長遠容易導致媽媽骨質流失、抽筋、腰痠背痛、牙齒鬆動等問題。再加上孕期腸道蠕動減慢，吸收力下降，腸胃更易受刺激引致便秘、胃脹，所以選擇一款吸收率高、溫和不刺激腸胃的補鈣產品尤其重要。

早前Grace與老公二人世界慶生，巨肚被餐桌遮住，但手腳仍然纖幼、面形仍然尖尖，完全不覺她已懷孕9個月。

Grace親身實測見證效果！揀啱鈣片「一個人食兩個人補！」

「補鈣，其實真係一個人食，兩個人補，我一定要揀啱產品，照顧到我自己同BB。」一般市售的化學合成鈣，如碳酸鈣、檸檬酸鈣等，吸收率相對較低，較易引起腸胃不適如脹氣或便秘。更有部分化學鈣原料可能含有微量重金屬或合成殘留物，對孕期健康造成潛在風險。所以為了補鈣補得安心又有效，Grace聽取婦產科專科醫生推薦，揀選專為孕婦設計的 WholeLove Plus「孕の海藻鈣」取代化學合成鈣。「揀呢隻海藻鈣吸收率明顯高好多，而且我食咗之後唔會引起胃脹或排便不適，食得舒服又放心。」Grace 分享道。至於媽媽們都會擔心便秘問題，她亦特別提到產品加入專利益生菌成分，令她在孕期腸道暢順。

她曾經一度因為偷懶停食幾日，結果即刻出現抽筋情況：「試過偷懶冇食，即刻抽筋，之後乖乖每日食四粒，醫生都讚 BB 骨骼發育良好，大腿骨生長達標，體重亦控制得宜，真正做到長胎不長肉。」更意想不到的是，她還發現睡眠質素提升：「臨瞓前一個鐘食，睡眠質素都好咗，抽筋同盆骨痛明顯改善。」而產品的細心設計也令她印象深刻：「可能係市面上最細粒最容易吞嘅鈣片，得1cm每日食得輕鬆冇難度。」最後Grace亦表示：「BB 出世後都會繼續食，等寶寶喺母乳階段都能吸收充足營養。」

天然紅海藻鈣+「固鈣黃金組合」吸收率高不刺激

WholeLove Plus「孕の海藻鈣」採用多國專利認證的天然紅海藻鈣，原料來自愛爾蘭深海純淨海域，擁有蜂窩多孔狀結構，吸收率比起市場上常見的化學合成鈣﹙如碳酸鈣、檸檬酸鈣等﹚高出數倍，亦大大減少胃部不適或便秘問題。為進一步提升功效，產品加入「固鈣黃金組合」：鎂可幫助包覆鈣質、維他命D3促進吸收，鈣+鎂+D3黃金組合能有效提升鈣質利用率，讓補鈣真正發揮作用。針對孕婦腸道問題，獨家配方更加入專利益生菌K-1（每粒含100億益生菌），改善腸道環境、提升便量及排便質素，預防便秘。產品亦額外加入DHA及葉酸，支援胎兒腦部與神經系統發展，為市場上唯一有齊益生菌、DHA及葉酸配方的鈣片， 真正由媽媽照顧到BB，一步到位。WholeLove Plus「孕の海藻鈣」設計貼心，每粒直徑只有約1厘米，屬市面上極細粒型號，對怕吞藥的媽媽來說非常友善，不會嗆喉或引致反胃。而且產品於日本製造，獲多項國際安全認證，不含基因改造成分、無麩質、無八大致敏原，素食人士亦可服用，讓媽媽食得安心，BB吸得健康。

萬寧獨賣！想做靚媽必入手！

準靚媽Grace用親身經歷話你知，孕媽靚與健康可以並存。只要揀啱營養補充品，「長胎不長肉」不再是夢，而是每位媽媽都做得到的目標。如果你都想同Grace一樣，懷孕期間靚住佗B、又健康地迎接新生命，就由補鈣開始，為你同BB打好最穩陣基礎！立即去萬寧入手！

產品詳情：https://bit.ly/3RC6fKP

萬寧銷售點︰https://bit.ly/3EJAtsf

（資料由客戶提供）