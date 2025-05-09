24歲偶像電影圈成績亮眼　新作入圍康城影展成最年輕華語男演員

內地男團TFBOYS成員易烊千璽唱而優則演，近年推出的影視作品都大受好評，特別在電影圈的成績更為突出，近日更憑主演電影《狂野時代》入圍第78屆康城電影節主競賽單元，刷新紀錄成華語男演員入圍該主競賽單元最年輕一位，相當厲害。

易烊千璽唱而優則演 。（易烊千璽微博圖片）

其實，易烊千璽並非首次有電影作品入圍國際影壇，早年他與周冬雨主演的《少年的你》在華語圈奪得好成績，該電影為他奪得多個獎項，包括第39屆香港電影金像獎最佳新演員、第14屆亞洲電影大獎最佳新演員、上海影評人獎最佳新人男演員等，而該電影更入圍提名第93屆奧斯卡最佳國際影片，年紀輕輕已有作品展現在國際舞台上，不少網民都相當看好他。

易烊千璽憑《少年的你》在華語圈奪得多個獎項。（微博圖片）

如今以24歲之齡憑電影《狂野時代》入圍第78屆康城電影節主競賽單元，成華語男演員中最年輕一位。據有網民指出，有不少華語男演員曾有作品入圍該主競賽單元，就好像2019年由胡歌主演的《南方車站的聚會》，當時入圍年齡是37歲、1998年梁朝偉主演的《海上花》，當時入圍年齡是36歲等，雖然也是年輕有為，但如今就被只有24歲的易烊千璽刷新紀錄。

《狂野時代》入圍第78屆康城電影節主競賽單元。（《狂野時代》微博圖片）

電影《狂野時代》由內地導演畢贛自編自導，易烊千璽與舒淇主演，主要講述一名女性（舒淇 飾）在一次手術中墜入了沉睡的狀態之中，發現意識之中存在着一具仿生人（易烊千璽 飾）殘骸，於是用離奇方式將他復活，二人一起探索人類意識之海、記憶、愛的本質故事。