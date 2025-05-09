麥潔文批《中3》評判鬥俾分高失意義 江華即插咀：唔可以咁講

麥潔文、江華和女兒陳薔天今日（9/5）現身觀塘為《麥潔文心動回眸演唱會》音樂綵排。麥潔文接受《香港01》訪問時表示：「其實佢哋兩個都係嘉賓嚟，變咗我都會佢哋合唱，而阿女都會獨唱自己啲作品，佢而家好叻，無論喺創作聲線方面已經超越咗我。但喺技術上就要我呢位老師幫佢磨鍊吓。」

麥潔文覺得《中年好聲音3》評審俾分太過鬆手。（吳子生攝）

被問到光頭造型是否為今次演唱會而設？江華否認：「其實呢個係我而家嘅造型嚟，因為頭先都講過人年紀越大，又要染髮又要剪髮，整咁多嘢好嘥時間又嘥錢，加上有啲地中海，咁就決定斷捨離，由頭髮開始。（飲食上戒得好清？）嗱，要食得好清，首先要窮。因為窮你就會少咗出去消費，變咗成日都會喺屋企，變咗食嘢就比較清淡，相對對健康係好啲。」

麥潔文、江華和女兒陳薔天今日現身觀塘為《麥潔文心動回眸演唱會》音樂綵排。（吳子生攝）

被問到《中年好聲音3》參賽者水平如何？麥潔文表示：「佢哋好犀利，好高分。（你做評審都會俾咁高分？）其實好難㗎，因為佢哋俾啲分數係偏高嘅時候，當你去做評判，俾嘅分特別偏低嘅時候，就會俾人話。其實每一個人都會有一個秤，只要你平均咁俾每一個人，我就會覺得係Ok。但似乎佢哋好似喺度鬥俾高分，變咗我就覺得俾分就失去咗意義囉。但啲參賽者嘅水準係好嘅。」江華插嘴說：「嗱俾分呢樣嘢就好主觀嘅，我哋又唔可以咁講人哋。」麥潔文補充說：「我講自己啫。」江華打圓場：「講自己呀，咁大家唔好誤會。」