Edan回應姜濤爆「尚有三年約」 笑稱最想簽SM

Edan呂爵安今日（9日）出席代言活動，身為主持兼爵屎的小儀，獲Edan親自餵食新產品，害羞到想「縮沙」，場面爆笑。

竉粉Edan 大派福利。（陳順禎攝）

豬妹姐團綜播出後，每集都有不同笑點，日前Edan化身執使服侍姜濤時，有意「偷襲」姜小B，問到感覺如何，Edan以「神秘」形容並解釋沒有摸到。他又指劇組本身想走溫馨、甜蜜取向，但拍攝兩日後發現事與願違。「大家會見到我哋呢面，應該幾新鮮，同埋我哋都玩得爽。不過的確係碎上咗啲，但節目時間就係得咁多，希望反應好，下次可以有一小時。」

Edan將離港工作，他只透露月底才回海。（陳順禎攝）

提到SJ成員崔始源驚喜現身，Edan大讚對方超nice及專業，而被始源讚最靚仔，Edan亦十分沾沾。「終於吐一口污氣，捱咗咁多年，終於有句公道說話，佢嘅眼睛係雪亮。」而對於口快快爆仲有3年完約，Edan表示合約當然有年期。「有年期唔代表有咩問題，大家可以續，我返去睇下份約先，不過我暫時意向都係SM嗰邊，咁就3年都好似太多。」

Jeffrey 早前拍落水戲受傷，Edan表示有慰問對方。（陳順禎攝）

而日前公布的MIRO見面祭，Edan將與姜濤、Stanley、Jer上陣，他表示暫未知道詳情，唯有祝福大家買飛加油。對於有粉絲認為一年一次見面祭，應12子各自與粉絲進行，Edan表示場地或成員檔期都不是容易遷就。「同埋我哋上年單人，今年試下呢個模式，睇下感覺如何。」