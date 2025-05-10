一線女星被爆有私生子 5大影視美女成嫌疑人登熱搜
撰文：林迅景
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多年來，娛樂圈中不時會傳出一些明星緋聞，出軌偷食、合資做假帳又或是做第三者、有私生子比比皆是。日前中國內地微博一名博主「吃瓜少女張小寒」以「曝一線女星有私生子」為題發帖，以漫畫形式講內地娛圈有女星與身份地位的人婚外情後，以外國升學為由到國外產子。
帖文引來不少網民留意，更成為了當日的微博第一位。有網民猜測，當中女星為迪麗熱巴，指今年2月就曾有傳言她替人生子。也有網民猜測疑是出演過《射鵰英雄傳》、《繡春刀》劉詩詩或范冰冰，但有網民就指劉詩詩已婚並無可能，位居頂流的范冰冰也沒有可能會替人生子。
有網民猜是劉亦菲，雖然同為知名一線女星，不過時間點對不上，皆因劉亦菲是在13歲時出國留學。最多網民猜測的為江疏影。今年38歲的江疏影，在2005年參演電視劇《飛花如蝶》出道，2012年因出演電影《致我們終將逝去的青春》而開始為大眾所熟悉。2010年曾入讀英國東安格里亞大學，2011年獲傳媒經濟學系碩士學位。
2012年回流內地後繼續娛圈發展，出演趙薇導演處女作《致我們終將逝去的青春》中的女配角「阮莞」而走紅，並憑此入圍第56屆亞太影展最佳女配角提名，還獲得第8屆亞洲電影大獎最佳新演員獎項。2023年，江疏影亦曾與梁朝偉、王一博等合作，演出電影《無名》飾演國民黨特務「江小姐」一角。
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