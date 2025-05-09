大S病逝3個月小S首度發長文悼念　忍痛振作：妳會永遠在我心裡

台灣女星大S（徐熙媛）今年2月初於日本因肺炎併發症不幸病逝，她的家人至今仍未能走出喪親之痛，大S的妹妹小S更暫停演藝事業，向節目《小姐不熙娣》請假長達半年，遲遲未復工。今日（9日）小S在IG發表長文，回憶與大S之間的相處點滴，並表達對家姐的思念：「大家都跟我說要走出去，但我不想走去哪裡，因為妳會永遠在我心裡，永遠，直到我們見面的那刻！」

大S過年期間因流感併發肺炎在日本病逝。（大S微博圖片）

感情要好。（IG@elephantdee）

感情要好。（IG@elephantdee）

小S。（IG@elephantdee）

小S在今年2月中曾發文。（IG@elephantdee）

小S上載了一張兩姊妹手拖手的照片，並寫道：「我姐姐從小就是我的後盾，只要我遇到不敢做的事，她就會說：徐熙娣，妳很俗辣耶！那就是她鼓勵我的方式！我人生的大小事，一定都是第一個跟她說，因為我需要她的意見，也需要她的鼓勵！懷孕了打給她，我話都還沒講，她就說：妳懷孕啦！然後立刻幫我想如何讓我媽不抓狂！我失業低潮的時候，想假裝自己可以當家庭主婦，她跟我說：徐熙娣，妳幹嘛假裝自己不想當明星啊？然後鼓勵我繼續主持！我還有很多很多問題想聽她的意見，我也很想擁抱總是一副堅強萬分，內心其實很脆弱的她！」

小S上載了一張兩姊妹手拖手的照片。（IG@elephantdee）

大S徐熙媛一家感情要好。（IG@elephantdee）

大S猝逝令人惋惜，小S直言至今仍十分掛念對方，如今大S逝世即將滿百日，小S決定重新振作：「珊，接下來我得真的振作起來了，因為媽媽真的好想妳，我也好想妳，可是我要好好照顧媽媽，如果我沒做到，妳應該又會說：徐熙娣，妳都幾歲了，還不會照顧媽媽？大家都跟我說要走出去，但我不想走去哪裡，因為妳會永遠在我心裡，永遠，直到我們見面的那刻！#大s影響我最深的1件事 #我最想念大s的1件事 #徐媽媽請好好愛護自己 #媽 大家都會記得珊珊的 #您還有1個善良和1個白目的女兒喔。」

童年照。（IG@elephantdee）

大S徐熙媛離世對家人相當大打擊。（IG@elephantdee）

小S同媽媽。（IG@elephantdee）

而蔡康永亦有發文懷念大S，並透露大S生前影響他最深的事：「小s剛剛問我：大s有沒有影響過我？嗯⋯徐熙媛影響我最深的、並不是她給我的某一個答案，而是她每次給我答案用的語氣：徐熙媛總是用最絕對的語氣，回答我的各種猶豫不決：『你一定要擦這個』、『不可能有那種事』、『怕什麼？誰怕誰呀』、『你這樣衝過去就對了』，都是這種斬釘截鐵的回答。我並不是一個懦弱的人，但每次聽熙媛這樣回答，我都還是會不由自主的被她給鼓勵到，好像事情根本沒有我想得那麼可怕。我很想念這種被鼓勵的感覺。徐熙媛，以後我會繼續模仿你的語氣，鼓勵我自己。」

小S同蔡康永是好拍檔。（IG@elephantdee）

蔡康永亦有發文懷念大S。（IG@kangyongcai）

大S在過年期間因流感併發肺炎病逝。（大S微博圖片）

大S2月初因流感併發肺炎在日本病逝。（大S微博圖片）

蔡康永續說：「人生很可怕，但我可以繼續這樣衝過去，因為我還是可以聽到、你在遠方替我們敲著勇氣的鼓聲。然後，dear May 、徐媽媽，你生了很棒的女兒。生養女兒這件事、我一點也沒有發言的資格，但如果有資格，我實在想頒很多獎還有很多糖果給你。因為你，我的世界才可能出現大s和小s這麼精彩又美好的人。我從來沒有為這件事，認真向你道謝過，母親節來了，徐媽媽，謝謝你。✨✨✨#大s影響我最深的1件事 #我最想念大s的1件事 #徐媽媽請好好愛護自己。」