73歲「御用阿媽」珠光寶氣出席聚會　投資物業致富成隱形富婆

現年73歲的程可為入行至今逾50年，多年來一直效力TVB，因經常飾演媽媽或長輩角色而被封為「御用阿媽」，直至幾年前改簽一年一騷後，令她感到被遺棄，現時以自由身接Job。日前程可為與楊玉梅、喬寶寶、吳大強等聚會，楊玉梅在IG曬出多張合照，可見程可為一身打扮珠光寶氣，貴氣十足！

程可為入行至今逾50年，多年來一直效力TVB。（IG@chinghowairainbow）

經常飾演媽媽或長輩角色。（電視截圖）

程可為有「御用阿媽」之稱。（TVB截圖）

演技無可挑剔！（電視截圖）

程可為除咗係御用阿媽之外，都做過唔少惡毒太后嘅角色！（劇照）

程可為多做媽媽角色，但她表示對這些角色印象不深，反而最記得自己在《宮心計》的演出。

程可為在《宮心計》爆喊。（TVB截圖）

程可為曾因合約而感到不快，但而家已經諗通晒。（資料圖片）

程可為一身打扮珠光寶氣，貴氣十足！（IG@strawberry_yeung_yuk_mui）

出席聚會。（IG@strawberry_yeung_yuk_mui）

貴氣十足！（IG@strawberry_yeung_yuk_mui）

程可為參加TVB第一期藝員訓練班入行，同期同學包括呂有慧、郭鋒、高妙思等，她初出道時曾在《民間傳奇》單元中任女主角，之後發展愈來愈好，但她卻在1984年選擇移民加拿大溫哥華，轉行做地產經紀。據知程可為未移民前已有做地產相關工作，賺到錢就買樓花再轉手獲利，因而被梁醒波封為「樓花王」，她在加拿大高峰期曾擁有六間連地的房屋，轉做地產經紀後業績亦相當理想！程可為十分拼搏，曾試過帶夏雨睇足四十多間屋，為對方賺錢之餘，自己亦進帳不少。

程可為年輕時經常擔任《民間傳奇》女主角。（影片截圖）

程可為和文雪兒。（IG@candymancandy）

程可為出席聚會。（IG@candymancandy）

貴氣十足。（IG@chinghowairainbow）

有「隱形富婆」之稱。（IG@chinghowairainbow）

現時以自由身接Job。（IG@chinghowairainbow）

程可為至今未婚，她曾自言不想被婚姻束縛，主因來自其家庭背景，她曾透露家境不錯，但父親有幾個太太，她們經常都會出現爭拗，母親也不時跟父親吵架，令她自小不相信婚姻。（資料圖片）

直至1996年程可為回流返港，復出拍劇，參演過不少劇集，她曾試過一晚做足四個廠，因而患上甲狀腺疾病，內分泌失調致一隻眼「凸」出。而程可為亦是圈中的「隱形富婆」，經常出入有「富豪飯堂」之稱的「福臨門」，但過往她曾在訪問中澄清：「如果係就唔使喺TVB捱！」她又謙稱自己只不過是一個喜歡享受的人：「每個人都有佢哋鍾意做嘅事，我身上冇名牌，因為我唔好打扮，我剩係鍾意食嘢，冇罪㗎，而且多數係人哋請我，我好少請人。」程可為更曾在豪宅設宴，可見裝修簡約有格調，客廳十分闊落，落地大玻璃採光十足，還設有戶外花園，空間極大！

貴氣！（IG@chinghowairainbow）

貴氣！（IG@chinghowairainbow）

貴婦！（IG@chinghowairainbow）

貴婦！（IG@chinghowairainbow）

慶祝生日！（IG@chinghowairainbow）

識飲識食。（IG@chinghowairainbow）

識飲識食。（IG@chinghowairainbow）

程可為豪宅設宴，個廳超級寬敞。（小紅書圖片）