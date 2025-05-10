70歲歌后生活無憂　直認做包租婆：冚嘭唥都租晒畀人

70歲的朱咪咪擁有出色唱功及獨特的台風，為70年代的粵語小調歌后。後來朱咪咪加入無綫（TVB）拍劇，更獲「TVB御用阿媽」之稱。近年減少幕前演出，於2017年返新加坡與兩個兒子及新抱同住4,000呎大宅。身家豐厚的她生活無憂，有指她在香港、新加坡及馬來西亞擁近10間物業，保守估計有上億身家，日前她作客資深傳媒人汪曼玲的YouTube 節目《快拍.曼鏡頭》直認是包租婆：「我啲屋冚嘭唥都租晒畀人，好過丟空。（連一間幾百呎都唔留俾自己呀？）幾百呎都租埋。」她曾在短片中曝光新加坡兩層半大屋，客廳內擺放了一個玻璃櫃，整個櫃都擺滿了金器，非常奢華！

朱咪咪開騷。（資料圖片）

朱咪咪近年減少演出。（截圖）

朱咪咪作客資深傳媒人汪曼玲的YouTube 節目《快拍.曼鏡頭》。（截圖）

朱咪咪透露目前主力在新加坡做家務：「抹地、掃地、睇住隻狗和煮狗飯，我又唔鍾意出街。」雖然貴為圈中富婆，但朱咪咪從不請工人：「我屋企未請過工人，所有嘢都係我自己一手一腳做，我住新加坡嗰啲兩層半嘅屋都係我自己一個人做，我冇請過工人。」即使出埠演出朱咪咪亦不喜歡帶助手：「坐10幾個鐘頭飛機，我好時都唔想人哋辛苦，飛美國加拿大好慘㗎，坐經濟客位，跟住我做咩啫，得個坐字。（你去到酒店都要人哋打點吓？）唔使，人哋都唔知我個show要乜，我助手都唔知，最多幫我拎嘢。我又唔係跛嘅，我唔話俾人服侍，斟茶遞水。」朱咪咪又笑言自己收得貴，但演出未停過：「我通常唱都唔會唱少，一個月都至少一、兩單。」

兩個兒子上台送花給咪咪姐，氹得她心花怒放。（黃國立攝）

除此之外，朱咪咪亦會抽空到老人院演出：「如果我要唱老人院，我會問義工有幾多個老人家，如果有100個我就會買定120件小食，多出嚟嗰啲就畀義工食。香港又係新加坡都係，買嘢喺我嘅心意，老人家喺老人院入面冇乜好食。」

大展歌喉！（YouTube影片截圖）

搞笑！（YouTube影片截圖）

活力十足。（YouTube影片截圖）