長腿女神力谷上圍超吸睛　曾發展姊弟戀傳嫌舊愛無財無勢狠飛

現年38歲的前女團Super Girls隊長趙慧珊（Aka）除了樣貌甜美之外，更擁有一雙42吋長腿及纖腰，成功吸引不少宅男粉絲，而她亦十分清楚自己的長處，經常在IG大派福利！日前Aka在IG曬出一輯度假靚相，並寫道：「☀️🕶️🏖️Energy from the Universe⚡️」相中所見，身穿針織Bra Top的她在沙灘大擺Pose，盡騷Fit爆身材！

好Fit。（IG@aka_chio）

大騷好身材。（IG@aka_chio）

大騷好身材。（IG@aka_chio）

大騷好身材。（IG@aka_chio）

前女子組合Super Girls隊長Aka趙慧珊真係完全唔似38歲。（IG@aka_chio）

前女子組合Super Girls隊長Aka趙慧珊無敵長腿。（IG@aka_chio）

度假。（IG@aka_chio）

度假。（IG@aka_chio）

大擺pose。（IG@aka_chio）

大擺pose。（IG@aka_chio）

大擺pose。（IG@aka_chio）

陽光海灘！（IG@aka_chio）

Aka近年涉足藝術領域，一向熱愛繪畫的她擅長針筆畫畫作，更曾以藝術家身份舉辦多次畫展，大曬畫功！Aka一向勤做運動來保持完美身材，即使已38歲但依然少女味濃，去年她曾自爆身邊有4位追求者，相當受歡迎！Aka在2013年與當時未爆紅、細三年的吳業坤發展地下情，可惜這段「姊弟戀」僅維持半年就告吹，當年曾有傳Aka嫌男方無財無勢，而吳業坤被問到分手時就直言：「冇錢冇得玩。」又自言並非被飛：「唔係飛，只係冇錢冇得選擇發展。」2023年Aka曾參加ViuTV戀愛真人騷《35+LOVE》，與素人約會，她更透露拍過6次拖，又自爆放不低前度：「我覺得我一直未放得低之前嗰段關係，可能有一份執着喺入面。」引起網民熱議。

Aka近年涉足藝術領域。（IG@aka_chio）

Aka近年涉足藝術領域。（IG@aka_chio）

擅長針筆畫畫作。（IG@aka_chio）

擅長針筆畫畫作。（IG@aka_chio）

多次舉辦畫展。（IG@aka_chio）

Aka熱愛畫畫。（IG@aka_chio）

Aka畫作「Calling of 52 Hertz」

曾與吳業坤發展姊弟戀。（梁碧玲 攝）

吳業坤（坤哥）結婚照。（IG＠kwangorrrrrr）

2023年Aka曾參加ViuTV戀愛真人騷《35+LOVE》，與素人約會。（影片截圖）