「富二代作家」爆陳豪秘聞　靠收購一樣二手物自用帶旺事業

陳豪將興趣轉變為事業，早年創立自家的咖啡店Blooms Coffee，現時已經有5間分店，搞得有聲有色，人人都封他為「咖啡達人」。不過近期有傳媒爆因為市道低迷，陳豪的咖啡店生意不如理想，令他要在逆市硬撐，密密接job「補數」，因而壓力爆煲。



早年陳豪拍電影多飾演配角，而且大多是市井流氓一類。（截圖）

話說回來，曾寫《點五步》電影小說等多本著作、《私人會所》編劇，被稱「富二代作家」筆華棋日前在個人社交平台上分享，指自己可以幫到陳豪，但這個「幫助」並不是借錢或入股他的生意，而是賣車給他。

筆華棋。（林迅景攝）

他寫道，早年媽媽與陳豪光顧同一個髮型師，碰巧當年陳豪知道他們有一輛白色座駕，陳豪表示如果他們想換車的話，他願意接手。相隔數年後，他們一家又真的要換車，所以就將舊車賣給了陳豪。

筆華棋在帖文中分享當年家中賣出的座駕。（threads@mattchung）

命運就是如此巧合，陳豪買了這部二手車後入TVB拍劇，又愈做愈有起色，非常入屋。他又表示，陳豪經常和他們說：「架車好旺佢。」還說如果他們一家要賣車的話，請賣給他。如是者又過了一段時間，他大學時期要賣車，又再一次賣給陳豪。他在文中寫道：「佢喺大球場試完車即刻俾票，結果之後嗰兩年佢憑住《溏心風暴》同《家好月圓》先後贏到最喜愛男角色同埋最佳男主角，不過佢冇多謝我哋，淨係同Ivan（髮型師）講架車好多嘢壞。」

之後陳豪加入TVB，形象有180度轉變。（截圖）

直到後來，他做了記者訪問陳豪和黃德斌時，陳豪已經忘記了。「見返佢但唔認得我。」最後他也表示，自己有一架波子想出手，笑言如果陳豪有興趣的話可以聯絡他。