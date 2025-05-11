前港姐破碎家庭長大　母親節揭不愉快童年：不是每個母親都偉大

現年47歲的黃泆潼是前無綫藝人，近年以DJ「Miss Yellow」之名成功闖出一片天，成為「亞洲最HOT人氣女DJ」。今日是母親節，黃泆潼在社交平台發出另類帖文，表示母親節不快樂，寫道：「不是每個母親都偉大 and that’s ok」。

黃泆潼而家做DJ好勁。

黃泆潼喺母親節發長文，直言「不是每個母親都偉大」。（IG@missyellow）

黃泆潼表示每逢母親節都有種難以言喻的感覺，因為有個被父母粉碎的童年，她指或許有人跟她一樣，寫道：「有些父母會將自己的失敗全部歸咎於你，他們用不同方法，有的選擇拋棄你，有的選擇逃避你，有的會怪責你，可能你不明白為什麼他們會這樣，可能你給自己的答案總是 - 自己不夠好」。

黃泆潼指總有人會跟她說：「那畢竟是你母親啊！」但她有另一想法：「這些”為你好的人”從未花過半秒去想像你的創傷，甚至會質疑你誇大事實，因為他們沒有這樣的母親，能夠對小孩做出這種事情的母親，但事實上可能你需要活到40多年才發現，那些是虐待-是精神和肉體上的虐待。」

她直言不想迫自己去愛一個從沒跟自己建立關係的母親，強調不會勉強自己，「其實 答案可以單單是他們只是極度自私的人，你並没有什麼不好，相反 這種經歷讓你成為一個更善良的人，母親節無需要做什麼 that's ok，不是每個母親都偉大 that‘s ok，真的不是所有事情都是你的責任，她也要承擔自己種的苦果，我懂 我真的懂。」不少網民都有派心心安慰。

黃泆潼母親節揭不愉快童年：「不是每個母親都偉大」。（IG@missyellow）

黃泆潼母親節揭不愉快童年：「不是每個母親都偉大」。（IG@missyellow）

黃泆潼母親節揭不愉快童年：「不是每個母親都偉大」。（IG@missyellow）

黃泆潼母親節揭不愉快童年：「不是每個母親都偉大」。（IG@missyellow）

黃泆潼原名黃普恩，她年幼時父母已離異，自小由婆婆照顧，直到中學時便與媽媽及後父同住，但原來這是個噩夢的開始，因每天放學被要求負責所有家務，包括買餸煮飯、洗衫、抺地等，她接受香港電台訪問坦言：「覺得自己好似奴隸。」而其母的情緒十分波動，她與媽媽的關係不好，經常都會責罵，令她萌生要離開家庭的念頭。

黃泆潼曾受訪透露自己嘅成長故事。（YouTube截圖）

與媽媽關係一直唔好。（YouTube截圖）

Yellow與媽媽合照。（YouTube截圖）

黃泆潼16歲就做模特兒。（YouTube截圖）

依家係著名DJ。（YouTube截圖）

黃泆潼16歲已開始了模特兒生涯，由於是曾志偉的「世姪女」，所以入行前便有機會當譚詠麟《幾分傷心幾分痴》MV的女主角。直到1999年，當時21歲的黃泆潼參加香港小姐，雖然冇名次但都獲得了加入TVB的入場券。黃泆潼的演員生涯多做一些性感女郎、情婦或八婆角色，有時都頗為巴渣潑辣。由於她的身材相當驕人，因此不時以火辣裝束登場，偶然亦會現身《獎門人》系列；此外，她亦曾客串電影，但戲份不多。

係曾志偉「世姪女」。（YouTube截圖）

曾是綜藝節目常客！（電視截圖）

大家仲記唔記得佢？（電視截圖）

黃泆潼戲份唔多，不過演技好搶眼。（電視截圖）

參加好多綜藝節目。（電視截圖）

黃泆潼演嘅角色好多都係巴渣潑辣。（電視截圖）

黃泆潼於2009年離開TVB後，就化名就Miss Yellow專注做打碟DJ。2016年，她下嫁意大利籍獨立電子音樂人Kavemura，更一度跟隨老公返回意大利南部Puglia生活。

黃泆潼向來擁有好身材。（IG@missyellow）

2016年，黃泆潼下嫁意大利籍獨立電子音樂人Kavemura，更一度跟隨老公返回意大利南部Puglia生活。（IG@missyellow）

2016年，黃泆潼下嫁意大利籍獨立電子音樂人Kavemura，更一度跟隨老公返回意大利南部Puglia生活。（IG@missyellow）