佘詩曼深圳拍攝《新聞女王2》被捕獲　劇中造型曝光獲讚氣質真好

佘詩曼前年憑無綫台慶劇《新聞女王》在《萬千星輝頒獎典禮》上個人奪得「最佳女主角」、「大灣區最喜愛TVB女主角」、「馬來西亞最喜愛TVB女主角」榮膺三料視后，同時破記錄成為首位3度奪得「最佳女主角」的女演員，令事業再創高峰。縱使劇集播完，但佘詩曼的人氣卻絲毫不減，不斷接拍廣告、擔任綜藝節目嘉賓，及出席品牌活動等等，紅爆中、港兩地；同時不少網民也期待《新聞女王2》的來臨。

佘詩曼憑劇集《新聞女王》紅爆中港，工作不斷。（資料照片）

阿佘憑劇集《新聞女王》角色「Man姐」在頒獎典禮勇奪多個殊榮，成為三料視后。（資料圖片/陳順禎 攝）

佘詩曼是圈中公認黃金美魔女。（IG@charmaine_sheh）

事隔一年多，近日隨著佘詩曼、李施嬅、高海寧及馬國明等原班人馬，及加上新加入的黃宗澤，在社交平台曬出正在看劇本的照片，《新聞女王2》千呼萬喚下正式開拍。劇組現時正在深圳取景拍攝，連日來不少當地市民在一廣場內偶遇佘詩曼開工，並把照片分享到社交平台，令其劇中造型曝光。

佘詩曼早前在社交平台分享劇組圍讀劇本的合照，令觀眾期待值飆升。（IG@charmaine_sheh）

佘詩曼晒出看劇本的照片。（IG@charmaine_sheh）

《新聞女王2》正式開拍。（IG圖片）

從網民所拍攝的短片和相片所見，佘詩曼在《新聞女王2》中延續上一輯的強勢風格，繼續以一頭俐落短髮示人，搭配長身大褸，拍攝前，工作人員細心為她整理妝頭，佘詩曼則專注投入角色，那股女王氣場真的是隔住屏幕都感受到。最有趣的是，拍攝網民最初不敢相信自己真的親眼見到佘詩曼本人，不停問身邊朋友：「是真的嗎？好美哦。」而網民亦紛紛留言大讚：「新聞女王」、「阿佘很美」、「氣質真好」；可見佘詩曼人氣值同顏值同樣爆燈。

佘詩曼近日在深圳一個廣場內開工。（小紅書圖片）

佘詩曼在《新聞女王2》中延續上一輯的強勢風格，繼續以一頭俐落短髮示人，搭配長身大褸。（小紅書截圖）

拍攝前，工作人員細心為佘詩曼整理妝頭，後者則專注投入角色。（小紅書截圖）

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